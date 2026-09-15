Arabesk Rock Rüzgarı Esecek! Yeşim Salkım ve Maderzat Yalan İçin Stüdyoya Girdi

Yeşim Salkım'la Maderzat grubu müzik dünyasını heyecanlandıran dev bir projede bir araya geldi. İki farklı müzik türünü ve kuşakları buluşturan bu sürpriz ortaklık kısa sürede sosyal medyada ve müzik çevrelerinde büyük merak uyandırdı.

Stüdyo Pozuyla Sürprizi Duyurdular: Yalan Arabesk Rock Tarzıyla Geliyor

Geçtiğimiz günlerde stüdyoda bir araya gelerek yoğun bir çalışma sürecine giren Yeşim Salkım ve Maderzat üyeleri birlikte çekildikleri samimi fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Yapılan açıklamaya göre bu özel iş birliğinin ilk meyvesi Türk arabesk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses'in klasikleşen unutulmaz eseri Yalan oldu. Alternatif müziğin genç temsilcisi Maderzat ile güçlü yorumcu Yeşim Salkım'ın sesinde yeniden şekillenen eser dinleyicilerin karşısına alışılmışın dışında müthiş bir arabesk rock versiyonuyla çıkacak.

Lansman Konseri 1 Ekim'de

İki farklı müzik dünyasını harmanlayan bu heyecan verici çalışma 1 Ekim tarihi itibarıyla tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Şarkının yayınlandığı 1 Ekim akşamı ilk kez seyirciyle buluşacak olan ekip Vadi İstanbul'da gerçekleşecek özel lansman konserinde sahne alacak. Maderzat ve Yeşim Salkım Yalan şarkısının yeni düzenlemesini canlı olarak ilk defa bu lansman gecesinde müzikseverlerin huzurunda seslendirecek. Şimdiden sezonun en iddialı projeleri arasında gösterilen bu performans, müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya aday görünüyor.