Tarkan'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Tarkan, yeni albümünün çalışmalarını sürdürürken, geçtiğimiz günlerde stüdyoda çekilen bir fotoğrafıyla takipçilerini heyecanlandırdı. Son olarak doktor ziyaretinden çıkarken Nişantaşı'nda görüntülendi.

Tarkan'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-03-2024 18:55

 

Nişantaşı'ndaki özel bir klinikte üç saat geçiren Tarkan, muayene ve kontrollerini tamamladıktan sonra klinikten çıkarken yakın koruması eşlik etti. Basın mensuplarının beklediğini fark eden şarkıcı, önce klinikten ayrılmak istemese de daha sonra otomobilinin gelmesiyle yüzüne maske takarak objektiflere yansıdı.

 

Sağlık durumuyla ilgili sorulara "Kimseden kaçmıyorum, sağlık sorunum yok, maşallah turp gibiyim" şeklinde cevap veren Tarkan, kliniğin önünde duran otomobiline binerek hızla gözden kayboldu.

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