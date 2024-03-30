Tarkan'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Nişantaşı'ndaki özel bir klinikte üç saat geçiren Tarkan, muayene ve kontrollerini tamamladıktan sonra klinikten çıkarken yakın koruması eşlik etti. Basın mensuplarının beklediğini fark eden şarkıcı, önce klinikten ayrılmak istemese de daha sonra otomobilinin gelmesiyle yüzüne maske takarak objektiflere yansıdı.

Sağlık durumuyla ilgili sorulara "Kimseden kaçmıyorum, sağlık sorunum yok, maşallah turp gibiyim" şeklinde cevap veren Tarkan, kliniğin önünde duran otomobiline binerek hızla gözden kayboldu.