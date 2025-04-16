Tarkan’ın Anne Acısı: Neşe Tevetoğlu Hayatını Kaybetti

Megastar Tarkan, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefat haberiyle sarsıldı. Antalya’da yaşayan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Tarkan, turne kapsamında bulunduğu Almanya’dan acı haberi alır almaz İstanbul’a döndü.

Tarkan Almanya’dan Döndü

Avrupa turnesi çerçevesinde Almanya’da konser veren Tarkan, annesinin vefat haberini alır almaz konser programını iptal ederek Türkiye’ye geldi. Hayranları tarafından sahne performanslarıyla beğeni toplayan Tarkan, ailesiyle birlikte zor günler geçiriyor.

Cenaze Yarın Maltepe’de

Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan Salı günü Maltepe Cumhuriyet Camii’nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı’na defnedilecek. Aile taziyeleri MAREV Ataşehir'de kabul edecek.

Geçmişte Sağlık Sorunları Yaşamıştı

Tarkan’ın annesi geçtiğimiz yıl damar tıkanıklığı nedeniyle acil ameliyat geçirmişti. Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Ancak son aylarda bacaklarındaki rahatsızlıklar nedeniyle tedavi görmekteydi. Ne yazık ki son yaşadığı kalp krizi, tüm müdahalelere rağmen ölümle sonuçlandı.