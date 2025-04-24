Tarkan’dan Yürek Burkan Paylaşım: “Anne Kaybı İçte Yanan Bir Ateş”

Tarkan, kısa süre önce hayatını kaybeden annesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımıyla herkesi derinden etkiledi. Megastar, annesinin bir fotoğrafını paylaşarak yaşadığı acıyı ve bu süreçte kendisine destek olanlara duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Tarkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Anne kaybı içte yanan har bir ateş.

Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş.

En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi.

Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim.

Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim.

Sağ olun var olun.”