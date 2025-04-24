Tarkan’dan Yürek Burkan Paylaşım: “Anne Kaybı İçte Yanan Bir Ateş”

Tarkan, annesinin vefatının ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Eşi Pınar ve kızına teşekkür etti, takipçilerinden büyük destek aldı.

Tarkan’dan Yürek Burkan Paylaşım: “Anne Kaybı İçte Yanan Bir Ateş”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-04-2025 18:25

Tarkan, kısa süre önce hayatını kaybeden annesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımıyla herkesi derinden etkiledi. Megastar, annesinin bir fotoğrafını paylaşarak yaşadığı acıyı ve bu süreçte kendisine destek olanlara duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

“Anne Kaybı İçte Yanan Har Bir Ateş…”

Tarkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Anne kaybı içte yanan har bir ateş.
Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş.
En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi.
Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim.
Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim.
Sağ olun var olun.

Pınar Tevetoğlu ve Kızı, En Büyük Dayanağı Oldu

Tarkan, zor günlerinde eşi Pınar Tevetoğlu ve küçük kızlarının desteğiyle ayakta durduğunu vurguladı. Samimi ve içten mesajı, hayranlarından büyük destek gördü. Yorumlar bölümünde binlerce kişi Tarkan’ın acısını paylaştığını belirterek megastara baş sağlığı diledi.

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