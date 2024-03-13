Tarkan'dan sevenlerine müjdeli haber

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Tarkan Tevetoğlu, son yıllarda yayınladığı "Geççek" ve "Son Durak" gibi şarkılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marşıyla da büyük beğeni toplayan Tarkan, şimdi ise hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Tarkan, stüdyoda çalışırken verdiği pozları takipçileriyle paylaşarak yeni albüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Heyecanını takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı, "Biliyorum 'artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar' diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız." sözleriyle albümün yakında çıkacağını müjdeledi.



