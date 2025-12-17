Tarkan’dan Sert Çıkış: "Bu Ne Vicdana Sığar Ne İnsanlığa! Derhal Yasaklansın."

Megastar Tarkan, sosyal medyadan "Avcılık yasaklansın" çağrısı yaptı. Ayıların yaşam hakkına dikkat çeken ünlü sanatçı, "Bu ne vicdana sığar ne de insanlığa" diyerek yaban hayatının korunması gerektiğini vurguladı.

Tarkan’dan Sert Çıkış:
Yayın Tarihi : 17-12-2025 12:09

Doğa ve hayvan hakları konusundaki duyarlılığıyla bilinen sanatçı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayıların yaşam hakkına dikkat çekerek avcılığın tamamen yasaklanması için çağrıda bulundu. Megastar'ın "Bu ne vicdana sığar ne de insanlığa" diyerek yaptığı açıklama kısa sürede büyük destek topladı.

"Hayvanların Yaşam Hakkı Korunsun"

Doğa Derneği tarafından hazırlanan bir videoyu kendi profilinde paylaşan Tarkan, #AvcılıkYasaklansın ve #AyılarYaşasın etiketlerini kullandı. Hayvanların yaşam hakkının anayasal koruma altına alınması gerektiğini vurgulayan sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Hep söyledim, söylemeye devam edeceğim. Avcılık yasaklansın. Hayvanların yaşam hakkı koruma altına alınsın. Her canlının yaşama hakkı vardır. Kendimizi üstün görüp yaşamı o canlının elinden almak gibi bir hakkımız olamaz."

"Doğa Yoksa Biz De Yokuz"

İnsanoğlunun yaban hayatının alanlarını daralttığına dikkat çeken Tarkan, öldürmenin bir seçenek olamayacağını belirtti:

  • İstila Eleştirisi: "Unutmayalım ki hayvanlar bizim yaşam alanlarımızı değil, biz onların yaşam alanlarını istila ediyoruz."

  • Doğa ile Uyum: "Doğayla uyum içinde yaşamayı öğrenmek zorundayız. Çünkü doğa yoksa biz de yokuz."

Tarkan’ın bu güçlü çıkışı, sosyal medyada çevre aktivistleri ve hayvanseverler tarafından binlerce kez paylaşılarak gündemin üst sıralarına yerleşti.

