Hollywood Karıştı! Madonna’nın Filmi Para Yüzünden Durdu

Madonna’nın uzun süredir beklenen biyografi filmi bütçe krizi nedeniyle bir kez daha ertelendi. Ünlü yıldız “Hayatım büyük, filmim de öyle olmalı” dedi.

Hollywood Karıştı! Madonna’nın Filmi Para Yüzünden Durdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2026 19:23

Madonna’nın uzun zamandır konuşulan biyografi filmi bir türlü hayata geçemiyor. Aslında proje için hazırlıklar yapılmış hatta oyuncu bile seçilmişti. Julia Garner’ın Madonna’yı canlandırması planlanıyordu. Ama iş bir noktada tıkanmış durumda.

Sorun Bütçede Çıktı

Madonna’nın anlattığına göre asıl problem para konusu. Ünlü sanatçı hayatının sıradan bir hikâye olmadığını, bu yüzden de filmin “küçük bütçeyle” çekilemeyeceğini düşünüyor. Kendi ifadesiyle oldukça büyük ve dolu dolu bir hayat yaşadığı için bunun ekrana da aynı büyüklükte yansıması gerektiğini söylüyor.

Ama stüdyo tarafı bu konuda aynı fikirde değil. Universal ile yaşanan anlaşmazlığın temelinde de tam olarak bu bütçe meselesi var. Madonna daha farklı ve düşük maliyetli çekim fikirleri sunsa da bunların kabul görmediğini ifade ediyor.

Senaryo ve Hak Krizi de İşin İçinde

Sadece bütçe değil senaryo tarafında da bazı sorunlar yaşanmış. Madonna, kendi yazdığı senaryonun kullanım hakları konusunda da sıkıntılar çıktığını söylüyor. Yani ortaya çıkan tablo sadece para meselesi değil aynı zamanda yaratıcı kontrol tartışması.

Bir dönem proje için farklı senaristlerle de çalışılmış hatta filmin ismi ve hikâye yapısı birkaç kez değiştirilmiş. Bu da süreci iyice uzatmış gibi görünüyor.

“Hayatım Normal Değil” Diyor

Madonna, bu süreçte yaşadığı zorlukları anlatırken aslında kendi hayatının da kolay olmadığını vurguluyor. Ona göre bu film sıradan bir biyografi değil; çünkü kendi hayatı da sıradan değil.

Yaptığı açıklamalarda sürekli engellerle karşılaştığını ama bunun onu vazgeçirmediğini söylüyor. Hatta bu durumun onu daha farklı düşünmeye ittiğini de ekliyor. Yani proje duruyor gibi görünse de Madonna tamamen pes etmiş değil.

Film Yerine Dizi Seçeneği

İşler film tarafında tıkanınca bu kez proje mini dizi formatına çevrilmiş. Bir dijital platformla yeni bir çalışma başlatıldığı söyleniyor. Ama bu da hemen hayata geçmemiş, süreç yine uzamış.

Şu an için proje beklemede gibi duruyor. Madonna ise bu arada yeni albümü “Confessions II”ye odaklanmış durumda. Yani film hikâyesi şimdilik rafa kalkmış değil ama biraz “doğru zamanı bekleyen projeler” arasına girmiş diyebiliriz.

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