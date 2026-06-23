Araçta Yaşananlar Viral Oldu! Bülent Ersoy Çok Konuşuluyor

Lüks otomobilinde kendisine ikram edilen sıcak kebabı tadan Bülent Ersoy’un samimi ve neşeli anları kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Araçta Yaşananlar Viral Oldu! Bülent Ersoy Çok Konuşuluyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2026 18:12

Türk sanat müziğinin en tanınan isimlerinden biri olan Bülent Ersoy bu kez sahne performansıyla değil oldukça eğlenceli bir anıyla gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Ersoy’un lüks aracında kendisine yapılan kebap sürprizi dikkat çekti.

Sürpriz İkram Keyfini Yerine Getirdi

Olay Ersoy’un aracında bulunduğu sırada yaşandı. Yanına gelen kişiler kendisine sıcak sıcak hazırlanmış bir kebap ikram etti. Bülent Ersoy da bu sürprizi geri çevirmedi ve kebaptan bir lokma aldı. Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla lezzeti oldukça beğendi. Yüzündeki memnuniyet ifadesi ve neşeli tavırları da bunu açıkça gösteriyordu.

O anları çevrede bulunan kişiler cep telefonlarıyla kaydetti. Kısa sürede sosyal medyada yayılan videolar özellikle yemek severlerin ilgisini çekti. Birçok kişi hem kebabın görüntüsünden hem Ersoy’un samimi tavırlarından bahsetti.

Daha Önce De Benzer Bir Olay Yaşanmıştı

Aslında bu Bülent Ersoy’un aracında yaşadığı ilk yemek sürprizi değil. Kısa süre önce Ankara’da görüntülenen sanatçı için yine özel bir yemek servisi hazırlanmıştı. Altın sarısı renkli dikkat çekici otomobiliyle bir restorana giden Ersoy’a sevdiği antrikot servis edilmişti.

O gün de oldukça keyifli olduğu görülen sanatçı şeflerle sohbet etmiş, espriler yapmış ve yemek hakkında bilgi almıştı. Hatta servis sırasında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Bu nedenle son yaşanan kebap sürprizi birçok kişi tarafından o görüntülerin devamı gibi değerlendirildi.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Bülent Ersoy’un kebabı tattığı anlar kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı. Kullanıcılar özellikle sanatçının doğal ve içten tavırlarını beğendiklerini belirtti. Bazıları ise kebabın görüntüsünün iştah açıcı olduğunu söyleyerek videoyu tekrar tekrar izlediklerini yazdı.

Magazin dünyasında sık sık gösterişli yaşam tarzıyla gündeme gelen Ersoy’un bu kez oldukça sıradan ve samimi bir anla konuşulması da dikkat çekti. Lüks araçlar, pahalı aksesuarlar ve büyük sahnelerle anılmaya alışık olunan sanatçının bir kebap ikramıyla bu kadar mutlu olması takipçilerinin hoşuna gitti.

Bülent Ersoy Gündemde Kalmaya Devam Ediyor

Son dönemde yaptığı açıklamalar alışveriş görüntüleri ve reklam anlaşmalarıyla sık sık haber olan Bülent Ersoy bu kez oldukça farklı bir nedenle gündeme geldi. Görünen o ki sıcak bir kebap ikramı bazen en gösterişli magazin haberlerinden bile daha fazla ilgi çekebiliyor.

Benzer Haberler
Beste Kökdemir’den Duygulandıran Paylaşım! Beste Kökdemir’den Duygulandıran Paylaşım!
Asmalı Konak Gerçeği Ortaya Çıktı! “2 Yıl 22 Yıl Gibiydi” Asmalı Konak Gerçeği Ortaya Çıktı! “2 Yıl 22 Yıl Gibiydi”
Nebahat Çehre Almanya’da Şaşırttı! Gençlere Taş Çıkardı Nebahat Çehre Almanya’da Şaşırttı! Gençlere Taş Çıkardı
Ufuk Bayraktar Davasında Şok Karar! Dava Düştü Ufuk Bayraktar Davasında Şok Karar! Dava Düştü
Su Mezun Oldu! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Duygularına Hakim Olamadı Su Mezun Oldu! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Duygularına Hakim Olamadı
Hollywood Karıştı! Madonna’nın Filmi Para Yüzünden Durdu Hollywood Karıştı! Madonna’nın Filmi Para Yüzünden Durdu
ÇOK OKUNANLAR
Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda:
  • 18-06-2026 09:19

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda: "Söylenecek Çok Söz Var"

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!
  • 18-06-2026 11:40

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!

Bikini Yerine Boğazı Kapalı Gömlek! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'den Şok Kombin!
  • 20-06-2026 10:00

Bikini Yerine Boğazı Kapalı Gömlek! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'den Şok Kombin!

Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!
  • 19-06-2026 16:06

Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!

Erkan Kolçak Köstendil Ve Cansu Tosun'dan Sürpriz Kare!
  • 19-06-2026 10:37

Erkan Kolçak Köstendil Ve Cansu Tosun'dan Sürpriz Kare!