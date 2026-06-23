İdo Tatlıses’in Hediyesi Ortaya Çıktı! Yasemin Şefkatli Direksiyona Geçti!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle ikiz oğullarıyla birlikte paylaştıkları aile hayatı sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bu kez gündeme gelmelerinin nedeni ise oldukça eğlenceli bir anı oldu.

Yasemin Şefkatli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler takipçilerini hem güldürdü hem şaşırttı. İlk bakışta yeni bir otomobil aldığını düşündüren paylaşımın arkasından ise oldukça komik bir detay çıktı.

Arabasını Satılığa Çıkarmıştı

Yasemin Şefkatli kısa süre önce kullandığı aracını satışa çıkardığını duyurmuştu. Bu nedenle takipçileri yeni bir otomobil alıp almayacağını merak ediyordu. Tam da bu dönemde evlerinin bahçesinde ortaya çıkan yeni araç sosyal medyada dikkat çekti.

Ancak söz konusu araç lüks bir otomobil değil ikiz çocukları için alınmış akülü bir oyuncak arabaydı. Şefkatli de bu durumu espriye çevirerek direksiyonun başına geçti ve bahçede küçük bir tur attı.

Direksiyon Başında Kahkaha Dolu Anlar

Paylaşılan görüntülerde Yasemin Şefkatli’nin çocukların akülü arabasına binerek bahçede dolaştığı görüldü. Oldukça keyifli olduğu gözlenen Şefkatli yaşadığı anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Hatta yaptığı paylaşımda kendi aracını satılığa çıkardığı döneme denk gelen bu sürpriz için esprili bir yorum yaptı. "Arabamı satıyorken tam zamanlama süper" notunu düşen Şefkatli takipçilerinden de çok sayıda yorum aldı.

Kısa sürede yayılan görüntülerde aile içindeki sıcak ve samimi atmosfer dikkat çekti. Birçok kişi ünlü ismin çocuklarıyla birlikte eğlenmesini oldukça doğal ve içten buldu.

İdo Tatlıses’in Sürprizi Dikkat Çekti

Ailenin neşeli anlarının arkasındaki isim ise İdo Tatlıses oldu. İkiz oğulları için aldığı akülü araba evde beklenmedik şekilde herkesin eğlence aracına dönüştü. Çocuklar kadar anne Yasemin Şefkatli’nin de yeni oyuncağa ilgi göstermesi ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Bu küçük sürpriz sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Takipçiler Şefkatli’nin rahat tavırlarını ve eğlenceli paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldular

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyor. Ancak bu kez gösterişli bir etkinlik ya da lüks bir alışveriş değil tamamen aile içinde yaşanan eğlenceli bir an konuşuldu.

Özellikle Yasemin Şefkatli’nin çocukların akülü arabasıyla bahçede tur attığı görüntüler takipçilerine keyifli anlar yaşattı. Görünen o ki bazen en çok ilgi gören paylaşımlar günlük hayatın içinden çıkan en doğal ve samimi kareler oluyor.