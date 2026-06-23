Oturduğu Yerden Söyledi! Melike Şahin Gündem Oldu

Melike Şahin hamileliğinin ilerleyen döneminde olmasına rağmen konser temposunu hiç düşürmemiş durumda. “Artık dinlenmeli” şeklindeki yorumlar artsa da o sahneye çıkmaya ve dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak Denizli konserinde de sahneye çıktı ve yine enerjisiyle dikkat çekti.

Sahneye Oturarak Devam Ediyor

Hamileliğinin ilerleyen aylarına gelmesine rağmen konserlerini bırakmayan Şahin sahnede performansını artık oturarak sürdürüyor. Denizli konserinde de yine bar taburesine oturarak şarkı söyledi. Özellikle Sezen Aksu’nun sevilen şarkısı “Firuze”yi bu şekilde seslendirmesi izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Antalya konserinde de benzer bir sahne yaşayan sanatçı bu tavrını bir kez daha sürdürmüş oldu. Hem dinlenerek sahne alması hem performansından hiçbir şey kaybetmemesi hayranları tarafından oldukça beğenildi.

Eleştirilere Aldırmadan Yoluna Devam Ediyor

Son dönemde hamileliği nedeniyle sahneye ara vermesi gerektiğini söyleyenler olsa da Melike Şahin bu yorumlara pek kulak asmıyor gibi görünüyor. O sahnede olmaktan ve şarkı söylemekten vazgeçmiyor.

Kendi temposunu belirleyerek yoluna devam eden sanatçı hem sağlığını gözetiyor hem müziğinden uzak kalmak istemiyor. Bu dengeyi kurmuş olması da birçok kişi tarafından takdir ediliyor.

Sahne Şıklığıyla Dikkat Çekti

Denizli konserinde sadece performansı değil sahne tarzı da oldukça konuşuldu. Gökyüzü mavisi, ışıltılı ve vücuda oturan elbisesiyle sahneye çıkan Melike Şahin hem zarif hem dikkat çekici bir görünüm sergiledi.

Belirginleşen hamilelik karnını zarif bir şekilde taşıyan sanatçı aynı tonlarda tercih ettiği başörtüsü veya şal detayıyla kombinini tamamladı. Ortaya çıkan görüntü sahnede hem modern hem de oldukça estetik bir hava yarattı.

Hayranlarından Büyük İlgi

Konseri izleyenler Melike Şahin’in performansına hayran kaldı. Hem güçlü sesi hem sahnedeki duruşu büyük beğeni topladı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda da özellikle “zarafet” ve “enerji” vurgusu öne çıktı.

Birçok kişi onun hamilelik sürecinde bile sahnede olmasını cesur ve ilham verici bulurken bazıları da bu yoğun tempoya rağmen kendini iyi yönetmesini takdir etti. Görünen o ki Melike Şahin sahneye ara vermeden yoluna devam ederek adından sıkça söz ettirmeyi sürdürüyor.