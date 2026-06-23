Sahra Işık Kızılcık Şerbeti Oyuncusuyla Aldatıldım Dedi! O İsim Seray Kaya mı?

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık boşandığı eşi İdris Aybirdi hakkında ortaya attığı iddialarla bir anda magazin gündeminin merkezine oturdu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda eski eşinin kendisini ünlü bir dizi oyuncusuyla aldattığını öne sürdü. Bu açıklama kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve herkes “kim bu kişi?” sorusuna odaklandı.

İsim Vermedi Ama Ortalık Karıştı

Sahra Işık doğrudan bir isim vermedi ama yaptığı açıklamalarda oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı. “Aynı masada oturduğum, takipleştiğim biri” diyerek işin içine tanıdık bir ismin girdiğini söyledi. Bu sözler sosyal medyada adeta dedektif etkisi yarattı.

Kısa süre içinde kullanıcılar ipuçlarını birleştirerek çeşitli isimler üzerinde konuşmaya başladı. En çok öne çıkan iddia ise popüler dizi “Kızılcık Şerbeti” kadrosunda yer alan Seray Kaya’ya işaret edildiği yönünde oldu. Ancak bu konu şu an için sadece sosyal medya yorumlarından ibaret.

Gözler Dizi Kadrosuna Çevrildi

Ortaya atılan bu iddia sonrası gözler tamamen “Kızılcık Şerbeti” dizisine ve oyuncularına çevrildi. Özellikle sonradan kadroya dahil olan isimler hakkında sosyal medyada yoğun spekülasyonlar yapılmaya başlandı.

Ancak şu ana kadar ne İdris Aybirdi cephesinden ne de Seray Kaya tarafından herhangi bir açıklama gelmiş değil. Yani ortada doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor sadece iddialar ve sosyal medya yorumları var.

Soyadı Detayı da Dikkat Çekti

Olay sadece aldatma iddiasıyla sınırlı kalmadı. Sahra Işık’ın Instagram hesabında hâlâ eski eşi İdris Aybirdi’nin soyadını kullanıyor olması da dikkat çekti. Bu durum takipçileri tarafından sıkça soruldu.

Gelen yorumlar üzerine açıklama yapan Işık, bu durumu değiştirmek istediğini ama teknik bir sorun nedeniyle Instagram’da soyadını silemediğini söyledi. “Silmek istiyorum ama sistem izin vermiyor, sürekli uğraşıyorum” diyerek durumu netleştirmeye çalıştı.

Sosyal Medyada Büyük Yankı

Tüm bu gelişmeler sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar bir yandan iddiaların doğruluğunu tartışırken bir yandan da olayın detaylarını çözmeye çalışıyor. Konu kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Şu an için hem eski eşi İdris Aybirdi hem de adı geçen oyuncu cephesinden herhangi bir açıklama gelmemesi olayın daha da merak edilmesine neden oluyor. Görünen o ki bu iddia bir süre daha konuşulmaya devam edecek.