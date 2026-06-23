79 Yaşında İnanılmaz Değişim! Ali Poyrazoğlu Şaşırttı!

Türk tiyatrosunun en sevilen isimlerinden Ali Poyrazoğlu fiziksel değişimiyle gündeme geldi. 79 yaşındaki usta sanatçı tam 25 kilo vererek adeta bambaşka biri olmuş. Nişantaşı’nda görüntülendiğinde onu tanımakta zorlananlar bile olmuş.

Sokakta Gören Şaşırdı

Son zamanlarda daha fit ve enerjik bir görüntüyle ortaya çıkan Poyrazoğlu sokakta yürürken objektiflere takıldı. 105 kilodan 80 kiloya düşmesi onu gören herkesin dikkatini çekti. Hatta bazıları “Bu gerçekten Ali Poyrazoğlu mu?” diye bakakalmış.

Üzerindeki spor tarzı kıyafetler ve oldukça enerjik hali de bu değişimi daha da belirgin hale getirmiş. Yaşına rağmen bu kadar aktif ve dinç görünmesi de çevresindekiler tarafından oldukça takdir edilmiş.

Mide Ameliyatı İddialarına Net Cevap

Son dönemde hakkında “mide ameliyatı oldu” şeklinde söylentiler çıkmıştı. Ancak Ali Poyrazoğlu bu iddiaları açık bir şekilde yalanladı. Nişantaşı’nda bu konu sorulduğunda gayet rahat bir şekilde kendi yöntemini anlattı.

Kendisi herhangi bir operasyon geçirmediğini tamamen yaşam tarzını değiştirerek bu hale geldiğini söyledi. Yani işin sırrı bıçak altına yatmak değil biraz disiplin ve sabırmış.

Sırrı Basit Ama Disiplinli

Poyrazoğlu’nun anlattığına göre kilo vermesinin temelinde iki şey var: düzenli yürüyüş ve daha kontrollü beslenme. Özellikle yürüyüşü hiç aksatmadığını ve gün içinde mümkün olduğunca hareket etmeye çalıştığını söylüyor.

Yemek konusunda da tamamen kendini kısmadığını ama daha dengeli davrandığını ifade ediyor. Hatta “Yemek yemeye çalışıyorum” diyerek işin aslında çok da katı bir diyet olmadığını esprili bir şekilde anlatmış.

Enerjisi Hâlâ Yerinde

79 yaşında olmasına rağmen oldukça enerjik ve neşeli görünen usta sanatçı şimdilerde kendini daha iyi hissettiğini söylüyor. Hedefinin ise birkaç kilo daha vermek olduğunu belirtmiş.

Onu görenler sadece kilo değişimini değil aynı zamanda yüzündeki canlılığı ve pozitif halini de fark ediyor. Görünen o ki Ali Poyrazoğlu için bu değişim sadece fiziksel değil aynı zamanda kendini daha iyi hissetme süreci olmuş.