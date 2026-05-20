Tarkan'dan Emre Kaya’ya Şok Yanıt: "Bu Paylaşım İçimin Yağlarını Eritti"

Megastar Tarkan son dönemde kendisi hakkında ortaya atılan müzikal eleştirilere karşı sessiz kalmayarak sosyal medyada çok konuşulan bir adıma imza attı. Pop müziğin dev ismi bir meslektaşının kendi bestecilik yeteneği üzerine yaptığı iddialara doğrudan bir polemikle cevap vermek yerine kendisini çok net cümlelerle savunan bir hayranının videosunu kullandı. Ünlü sanatçının bu zekice hamlesi müzik dünyasında ve sosyal medya platformlarında bir anda büyük bir yankı uyandırdı.

Emre Kaya'nın "Tarkan Gerçek Bir Besteci Değil" İddiası Olay Oldu



Müzik sektöründeki erkek sanatçıların üretim süreçlerini masaya yatıran şarkıcı Emre Kaya katıldığı bir yayında tartışmaların fitilini ateşleyen açıklamalar yaptı. Sektörde yer alan birçok ismi başarılı birer besteci olarak gördüğünü söyleyen Kaya, Tarkan hakkında ise farklı bir yorumda bulundu. Megastar'ın iyi bir şarkı yazarı olduğunu kabul eden ancak gerçek anlamda bir besteci olmadığını öne süren Kaya, pop müzik camiasında yeni bir tartışma başlattı.

"Michael Jackson Bunu Nasıl Ben Yapmadım Derdi"



Emre Kaya'nın bu iddialı çıkışına yanıt, sosyal medyada içerik üreten Faruk Teymur'dan geldi. Teymur yayınladığı videoda Megastar'ın müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran eserlerini tek tek hatırlatarak sert bir savunma yaptı. 'Kuzu Kuzu' şarkısının Türk pop müziğinde büyük bir devrim yarattığını belirten Teymur, Tarkan'ın imza attığı kült şarkıları şu sözlerle sıraladı:

"Ölürüm Sana diye bir şarkı var. Yemin ediyorum belki Michael Jackson o şarkıyı dinlemiş olsaydı, ya derdi ki 'Ağabey bunu nasıl ben yapmadım ya?' Salına Salına, Sinsice, Kır Zincirlerini, Unutmamalı... Sezen Aksu'yla beraber yapmışlar 'İnci Tanem', anladın mı? Bugün bile milli takım marşı var, 24 sene önce yaptığı."

Teymur konuşmasının devamında; Tarkan'ın Ajda Pekkan'a verdiği Yakar Geçerim, Sibel Can'ın seslendirdiği Çakmak Çakmak ile Çantada Keklik ve Bülent Ersoy'un hit olan şarkılarını da hatırlattı. İçerik üreticisi "Bülent Ersoy bilmiyor Tarkan'ın besteci olmadığını sen biliyorsun" diyerek Emre Kaya'ya sert bir eleştiride bulundu.

Megastar: Paylaşımın İçimin Yağlarını Eritti

Kısa sürede internette viral olan bu video en sonunda Tarkan'ın da önüne düştü. Paylaşımın altına oldukça samimi bir yorum bırakan Megastar kendisini savunan hayranına teşekkür ederek tam olarak şu ifadeleri kullandı:

"Çok teşekkür ederim Faruk kardeş. Paylaşımın mutlu etti. Beni bilen iyi bilir, ben de kendimi iyi bilirim ve kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere de hiç girmem ama senin bu paylaşımın içimin yağlarını eritti ne yalan söyleyeyim. Çok sevgiler."

İrem Derici de Polemiğe Sessiz Kalmadı

Tarkan'ın bu içten yorumunun ardından pop müziğin açık sözlü isimlerinden İrem Derici de tartışmaya dahil olmakta gecikmedi. Megastar'a tam destek veren popçu "Benim içimin de dışımın da yağları eridi! Bazılarına haddini bildirmek gerçekten lazım" diyerek bu müzikal polemikte durduğu yeri net bir şekilde gösterdi.