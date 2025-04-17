Tarkan’dan annesine son görev! Neşe Tevetoğlu gözyaşlarıyla uğurlandı

Tarkan, 68 yaşındaki annesi Neşe Tevetoğlu’nu kalp krizi sonucu kaybetti. Acı haberi Avrupa turnesi sırasında alan megastar, hemen İstanbul’a döndü. Neşe Tevetoğlu, Maltepe Cumhuriyet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende taziyeleri Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu kabul etti.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir bacak rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da tedavi görüyordu. Ancak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberi hem sanat camiasını hem de hayranlarını yasa boğdu.

Tarkan Almanya’dan geldi

Avrupa turnesi kapsamında Almanya’da bulunan Tarkan, acı haberi alır almaz ilk uçakla İstanbul’a geldi. Sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Camii’ne getirilen annesinin tabutu başında duygusal anlar yaşadı.

Sanat dünyası yalnız bırakmadı

Cenaze törenine Zerrin Özer, Behzat Gerçeker ve Davut Güloğlu gibi sanat camiasının tanınmış isimleri katıldı. Ayrıca birçok ünlü isim de çelenk göndererek Tarkan’ın acısını paylaştı. Tarkan, törende gazetecilerin musalla taşına yaklaşmasına izin vermedi.

Anneler Günü mesajı yeniden gündemde

Tarkan, geçtiğimiz yıl Anneler Günü'nde duygusal bir paylaşım yapmıştı. Annesiyle olan fotoğrafını paylaşarak, “Tüm annelerin, anne adaylarının, anne yarısı olanların… Anneler gününüz kutlu olsun” ifadelerine yer vermişti. Bu paylaşım, annesine duyduğu sevgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.