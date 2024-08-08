Tarkan, terini sildi, havluyu hayranlarına attı: 'Terim mis gibi kokuyor'

Ceza'dan Enerjik Başlangıç

Geceye ilk olarak sahneye çıkan Ceza, enerjik rap şovlarıyla seyircileri coşturdu. Sevilen şarkılarını seslendiren Ceza, performansıyla büyük beğeni topladı ve festivale hızlı bir başlangıç yaptı.

Tarkan'dan Unutulmaz Anlar

Ceza'nın ardından sahneye çıkan Tarkan, sevilen birçok şarkısını seslendirerek Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Tarkan, enerjik sahne performansıyla göz doldururken, hayranlarıyla da samimi diyaloglar kurdu.

"Terim Mis Gibi Kokuyor"

Tarkan, performansı sırasında defalarca terini sildiği havluyu seyircilere atarak ilginç anlar yaşattı. Ön sıradaki seyircilerle şakalaşan Tarkan, "Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane" dedi. Seyircilerin cevapları duyulmazken, Tarkan, "Havlu kalmadı kız" diyerek terli havluyu seyircilere attı. Seyirciler havluyu yakalamak için adeta yarıştı.

Festivalin Yıldızları

Tarkan'ın enerjik sahne performansı ve Ceza'nın etkileyici rap şovlarıyla dolu gece, yoğun ilgi gördü. Festival, müzikseverler tarafından büyük beğeni toplarken, Tarkan ve Ceza'nın performansları geceye damgasını vurdu.