Tarkan Hayranlarını İkiye Böldü! Yeni İmajına Yorum Yağdı

Konser sonrası radikal bir karar alan Tarkan saçlarını kısacık kestirdi. Yeni imajını paylaşan Megastar'ın son karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Tarkan Hayranlarını İkiye Böldü! Yeni İmajına Yorum Yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2026 19:44

Tarkan yine adından söz ettirmeyi başardı. Bu kez yeni bir şarkısıyla ya da konser performansıyla değil yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Yoğun konser temposunun ardından saçlarını kısacık kestiren Megastar yeni halini sosyal medya hesabından paylaşınca takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

Konser Maratonunu Tamamladı

Son haftalarda peş peşe verdiği konserlerle hayranlarıyla buluşan Tarkan İstanbul'un ardından Almanya'nın Dortmund kentinde de sahneye çıktı. Günler öncesinden biletleri tükenen konser, yine binlerce kişinin katılımıyla büyük ilgi gördü. Sahnedeki enerjisi ve performansıyla unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı konserin hemen ardından sürpriz bir karar aldı.

Saçlarını Bir Anda Kestirdi

Tarkan Dortmund konseri biter bitmez kulise geçti ve yaz için saçlarını oldukça kısa kestirdi. Yeni görüntüsünü de vakit kaybetmeden Instagram hesabından paylaşan sanatçı takipçilerine "Sahneden iner inmez saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi?" diyerek seslendi.

Bu samimi paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken yorumlar da peş peşe geldi. Hayranlarının büyük bölümü yeni imajı çok beğendiğini söylerken bazıları ise eski uzun saçlı halini özlediğini dile getirdi.

Tatilde De Gündemden Düşmedi

Konser maratonunun ardından tatile çıkan 53 yaşındaki sanatçı dinlenmeye çekilse de sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yeni saç modeliyle verdiği son kare de kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Tarkan'ın doğal tavrı ve takipçileriyle kurduğu samimi iletişim yine dikkat çekti. Ünlü sanatçının yeni tarzı sosyal medyada günün en çok konuşulan magazin başlıklarından biri olurken birçok hayranı "Her haliyle yakışıklı" ve "Yeni imaj çok iyi olmuş" yorumlarıyla beğenisini dile getirdi. Görünen o ki Tarkan sadece müziğiyle değil yaptığı en küçük değişiklikle bile gündem yaratmayı sürdürüyor.

Benzer Haberler
31 Yaşındaki Yiğit Gündem Oldu! Ceylan'a Benzerliği Şaşırttı 31 Yaşındaki Yiğit Gündem Oldu! Ceylan'a Benzerliği Şaşırttı
Ege Kökenli Patladı! Kızının İsmini Eleştirenlere Ateş Püskürdü Ege Kökenli Patladı! Kızının İsmini Eleştirenlere Ateş Püskürdü
Halit Ergenç'e Kalan Mirasın Detayı Herkesi Şaşırttı Halit Ergenç'e Kalan Mirasın Detayı Herkesi Şaşırttı
Maria Sharapova Ve Zeynep Tuğçe Bayat Aynı Karede Buluştu Maria Sharapova Ve Zeynep Tuğçe Bayat Aynı Karede Buluştu
Burak Yamantürk Ve Özge Özpirinçci Bu Kez Elbiseyle Gündemde Burak Yamantürk Ve Özge Özpirinçci Bu Kez Elbiseyle Gündemde
Ice Spice Serveti Diline Taktı! Görenler Gözlerine İnanamadı Ice Spice Serveti Diline Taktı! Görenler Gözlerine İnanamadı
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı
  • 06-07-2026 21:37

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı