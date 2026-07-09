Tarkan Hayranlarını İkiye Böldü! Yeni İmajına Yorum Yağdı

Tarkan yine adından söz ettirmeyi başardı. Bu kez yeni bir şarkısıyla ya da konser performansıyla değil yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Yoğun konser temposunun ardından saçlarını kısacık kestiren Megastar yeni halini sosyal medya hesabından paylaşınca takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

Konser Maratonunu Tamamladı

Son haftalarda peş peşe verdiği konserlerle hayranlarıyla buluşan Tarkan İstanbul'un ardından Almanya'nın Dortmund kentinde de sahneye çıktı. Günler öncesinden biletleri tükenen konser, yine binlerce kişinin katılımıyla büyük ilgi gördü. Sahnedeki enerjisi ve performansıyla unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı konserin hemen ardından sürpriz bir karar aldı.

Saçlarını Bir Anda Kestirdi

Tarkan Dortmund konseri biter bitmez kulise geçti ve yaz için saçlarını oldukça kısa kestirdi. Yeni görüntüsünü de vakit kaybetmeden Instagram hesabından paylaşan sanatçı takipçilerine "Sahneden iner inmez saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi?" diyerek seslendi.

Bu samimi paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken yorumlar da peş peşe geldi. Hayranlarının büyük bölümü yeni imajı çok beğendiğini söylerken bazıları ise eski uzun saçlı halini özlediğini dile getirdi.

Tatilde De Gündemden Düşmedi

Konser maratonunun ardından tatile çıkan 53 yaşındaki sanatçı dinlenmeye çekilse de sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yeni saç modeliyle verdiği son kare de kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Tarkan'ın doğal tavrı ve takipçileriyle kurduğu samimi iletişim yine dikkat çekti. Ünlü sanatçının yeni tarzı sosyal medyada günün en çok konuşulan magazin başlıklarından biri olurken birçok hayranı "Her haliyle yakışıklı" ve "Yeni imaj çok iyi olmuş" yorumlarıyla beğenisini dile getirdi. Görünen o ki Tarkan sadece müziğiyle değil yaptığı en küçük değişiklikle bile gündem yaratmayı sürdürüyor.