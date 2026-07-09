50'lik Charlize Theron Mini Şortuyla Sosyal Medyayı Yaktı

Charlize Theron yeni filmi The Odyssey için düzenlenen Paris basın buluşmasına katıldı ama konuşulan tek şey film olmadı. 50 yaşındaki ünlü oyuncu seçtiği cesur kombinle adeta etkinliğin yıldızı oldu. Daha alana giriş yaptığı anda bütün kameralar ona çevrilirken, sosyal medyada da en çok paylaşılan isimlerden biri haline geldi.

Yıllardır hem oyunculuğu hem tarzıyla dikkat çeken Theron bu kez de fit görünümü ve özgüvenli tavrıyla hayranlarından tam not aldı.

Cesur Kombini Çok Konuşuldu

Charlize Theron etkinlik için siyah bir blazer ceketin altına bebek mavisi süper mini bir şort giymeyi tercih etti. Son dönemin popüler "pantsless" akımına gönderme yapan bu kombini açık yaka gömlek ve zarif topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Kısa sarı saçları, güneş gözlükleri ve sade makyajıyla oldukça iddialı ama bir o kadar da şık görünen oyuncu, modaseverlerden övgü dolu yorumlar aldı. Pek çok kişi yıllardır stilinden hiçbir şey kaybetmediğini dile getirdi.

Hayranlarını Geri Çevirmedi

Etkinlik alanında Charlize Theron'u görmek isteyen yüzlerce hayran vardı. Ünlü oyuncu da kendisini bekleyen kalabalığın sevgisine kayıtsız kalmadı.

"Charlize" sesleri arasında yürüyen oyuncu sık sık durup gülümsedi, el salladı ve objektiflere poz verdi. Oldukça neşeli olduğu görülen Theron'un samimi tavırları da büyük beğeni topladı.

Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

Basın buluşmasının ardından Charlize Theron'un görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Özellikle fit fiziği ve cesur tarzı hakkında binlerce yorum yapıldı.

Birçok kullanıcı 50 yaşındaki oyuncunun yıllara meydan okuduğunu söylerken bazıları da onun özgüvenli duruşunu örnek gösterdi. Kısacası Paris'teki etkinlikte yeni filminden çok Charlize Theron'un şıklığı ve enerjisi konuşuldu. Ünlü yıldız bir kez daha sadece oyunculuğuyla değil tarzıyla da gündem olmayı başardı.