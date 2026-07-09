Burak Yamantürk Ve Özge Özpirinçci Bu Kez Elbiseyle Gündemde

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk bu kez romantik bir İtalya tatiliyle gündeme geldi. Ünlü çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştığı kareler kısa sürede büyük ilgi gördü. El ele verdikleri pozlar kadar Özpirinçci'nin yıllar önce giydiği bir elbiseyi bambaşka bir tasarıma dönüştürerek yeniden kullanması da konuşulan detaylardan biri oldu.

Romantik Tatilden Sıcacık Kareler

Yoğun iş temposuna kısa bir mola veren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk tatil için İtalya'yı tercih etti. Çiftin paylaştığı fotoğraflarda samimi halleri ve mutlu görüntüleri dikkat çekti. El ele dolaşırken ve birlikte geçirdikleri keyifli anları takipçileriyle paylaşan ikili hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

İtalya'nın romantik sokaklarında çekilen kareler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Takipçileri de çiftin uyumuna övgüler yağdırdı.

Eski Elbise Yepyeni Bir Görünüme Kavuştu

Ancak tatilin en çok konuşulan detayı aşk pozlarından çok Özge Özpirinçci'nin kıyafet seçimi oldu. Güzel oyuncu daha önce farklı bir etkinlikte giydiği uzun kollu ve boğazlı payetli elbiseyi bu kez tamamen yenileyerek kullandı.

Elbisenin üst kısmını değiştirip askılı ve dekolteli bir modele dönüştüren Özpirinçci aynı parçaya adeta ikinci bir hayat verdi. İlk bakışta iki kıyafetin aynı olduğunu fark etmek ise neredeyse imkânsızdı.

Takipçilerinden Tam Not Aldı

Ünlü oyuncunun bu tercihi sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Pek çok kişi hem şıklığını hem kıyafetini yeniden değerlendirmesini takdir etti. Özellikle sürdürülebilir modaya verdiği destek takipçilerinden olumlu yorumlar aldı.

Özge Özpirinçci'nin "aynı kıyafet farklı dokunuş" anlayışı, moda dünyasında sıkça konuşulan sürdürülebilirlik konusuna da dikkat çekmiş oldu. Romantik tatil kareleri kadar bu yaratıcı stil tercihi de sosyal medyanın en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi.