İbrahim Tatlıses Ve Ahmet Tatlıses Arasında Yeni Kriz!

İbrahim Tatlıses'in miras açıklamalarına oğlu Ahmet Tatlıses'ten dikkat çeken yanıt geldi. Sağlık durumu, aile içi kriz ve miras tartışmaları yeniden gündemde.

İbrahim Tatlıses Ve Ahmet Tatlıses Arasında Yeni Kriz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2026 19:37

İbrahim Tatlıses ile uzun süredir yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Ahmet Tatlıses bu kez Bodrum'da yaptığı açıklamalarla yeniden konuşulmaya başladı. Babasının sağlık durumundan miras tartışmalarına elektronik kelepçe kararından kardeşleriyle ilişkisine kadar birçok konuda samimi ifadeler kullandı.

Babasının Sağlık Durumu Hakkında Konuştu

Ahmet Tatlıses babasının son ameliyatın ardından istediği gibi toparlanamadığını söyledi. Tedavisinin sürdüğünü bildiğini belirten Tatlıses "Allah sağlık versin, umarım en kısa zamanda eski günlerine döner" diyerek temennide bulundu.

Babasını ziyaret edenlerin sayısının da düşündüğü kadar olmadığını ifade eden Ahmet Tatlıses bu durumun kendisini üzdüğünü söyledi. Ona göre zor günlerde insanların gerçek yüzü daha net ortaya çıkıyor.

Miras Tartışmasına Yanıt Verdi

Geçtiğimiz aylarda İbrahim Tatlıses'in mirasını devlete bırakabileceğine yönelik açıklamaları uzun süre gündem olmuştu. Ahmet Tatlıses ise bu sözlerin kendi düşüncesine göre doğru olmadığını söyledi.

Çocukları, torunları ve ailesi varken böyle bir kararın mantıklı olmadığını savunan Tatlıses babasının çevresindeki bazı kişilerin etkisi altında bu açıklamaları yapmış olabileceğini öne sürdü. Kendisine göre sağduyulu bir değerlendirme yapıldığında böyle bir karar alınması mümkün görünmüyor.

Kardeşleriyle Sorun Yaşamadığını Söyledi

Haklarında çıkan iddiaların aksine kardeşleriyle ciddi bir problem yaşamadığını belirten Ahmet Tatlıses özellikle İdo Tatlıses ile zaman zaman görüştüklerini anlattı. Birkaç gün önce telefonda konuştuklarını söyleyen Tatlıses aile bağlarının tamamen kopmadığını ifade etti.

Elektronik Kelepçe Tepkisi

Yaklaşık bir yıldır elektronik kelepçeyle yaşadığını söyleyen Ahmet Tatlıses bu kararın kendisini en çok zorlayan konulardan biri olduğunu dile getirdi. Yaşanan sürecin kendisi açısından haksız olduğunu savunan Tatlıses aile içindeki sorunların artık farklı bir noktaya taşındığını belirtti. Baba ile oğul arasındaki gerilimin önümüzdeki süreçte nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
31 Yaşındaki Yiğit Gündem Oldu! Ceylan'a Benzerliği Şaşırttı 31 Yaşındaki Yiğit Gündem Oldu! Ceylan'a Benzerliği Şaşırttı
Ege Kökenli Patladı! Kızının İsmini Eleştirenlere Ateş Püskürdü Ege Kökenli Patladı! Kızının İsmini Eleştirenlere Ateş Püskürdü
Halit Ergenç'e Kalan Mirasın Detayı Herkesi Şaşırttı Halit Ergenç'e Kalan Mirasın Detayı Herkesi Şaşırttı
Maria Sharapova Ve Zeynep Tuğçe Bayat Aynı Karede Buluştu Maria Sharapova Ve Zeynep Tuğçe Bayat Aynı Karede Buluştu
Burak Yamantürk Ve Özge Özpirinçci Bu Kez Elbiseyle Gündemde Burak Yamantürk Ve Özge Özpirinçci Bu Kez Elbiseyle Gündemde
Ice Spice Serveti Diline Taktı! Görenler Gözlerine İnanamadı Ice Spice Serveti Diline Taktı! Görenler Gözlerine İnanamadı
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı
  • 06-07-2026 21:37

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı