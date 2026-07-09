İbrahim Tatlıses Ve Ahmet Tatlıses Arasında Yeni Kriz!

İbrahim Tatlıses ile uzun süredir yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Ahmet Tatlıses bu kez Bodrum'da yaptığı açıklamalarla yeniden konuşulmaya başladı. Babasının sağlık durumundan miras tartışmalarına elektronik kelepçe kararından kardeşleriyle ilişkisine kadar birçok konuda samimi ifadeler kullandı.

Babasının Sağlık Durumu Hakkında Konuştu

Ahmet Tatlıses babasının son ameliyatın ardından istediği gibi toparlanamadığını söyledi. Tedavisinin sürdüğünü bildiğini belirten Tatlıses "Allah sağlık versin, umarım en kısa zamanda eski günlerine döner" diyerek temennide bulundu.

Babasını ziyaret edenlerin sayısının da düşündüğü kadar olmadığını ifade eden Ahmet Tatlıses bu durumun kendisini üzdüğünü söyledi. Ona göre zor günlerde insanların gerçek yüzü daha net ortaya çıkıyor.

Miras Tartışmasına Yanıt Verdi

Geçtiğimiz aylarda İbrahim Tatlıses'in mirasını devlete bırakabileceğine yönelik açıklamaları uzun süre gündem olmuştu. Ahmet Tatlıses ise bu sözlerin kendi düşüncesine göre doğru olmadığını söyledi.

Çocukları, torunları ve ailesi varken böyle bir kararın mantıklı olmadığını savunan Tatlıses babasının çevresindeki bazı kişilerin etkisi altında bu açıklamaları yapmış olabileceğini öne sürdü. Kendisine göre sağduyulu bir değerlendirme yapıldığında böyle bir karar alınması mümkün görünmüyor.

Kardeşleriyle Sorun Yaşamadığını Söyledi

Haklarında çıkan iddiaların aksine kardeşleriyle ciddi bir problem yaşamadığını belirten Ahmet Tatlıses özellikle İdo Tatlıses ile zaman zaman görüştüklerini anlattı. Birkaç gün önce telefonda konuştuklarını söyleyen Tatlıses aile bağlarının tamamen kopmadığını ifade etti.

Elektronik Kelepçe Tepkisi

Yaklaşık bir yıldır elektronik kelepçeyle yaşadığını söyleyen Ahmet Tatlıses bu kararın kendisini en çok zorlayan konulardan biri olduğunu dile getirdi. Yaşanan sürecin kendisi açısından haksız olduğunu savunan Tatlıses aile içindeki sorunların artık farklı bir noktaya taşındığını belirtti. Baba ile oğul arasındaki gerilimin önümüzdeki süreçte nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.