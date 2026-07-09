Halit Ergenç'e Kalan Mirasın Detayı Herkesi Şaşırttı

Halit Ergenç aldığı miras kararıyla gündeme geldi. Son olarak Kral Kaybederse dizisindeki Kenan Baran karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncunun dedesinden kalan arsayla ilgili verdiği karar magazin dünyasında konuşulmaya başladı.

Dedesinden Kalan Arsa Gündem Oldu

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Halit Ergenç son dönemde daha çok ticari yatırımlarıyla adından söz ettiriyor. İstanbul ile Londra arasında yoğun bir tempo sürdüren oyuncu şimdi de ailesinden kalan miras nedeniyle gündemde.

İddiaya göre Ergenç dedesinden kalan arsayı kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte devraldı. Aile üyelerinin ortak olduğu bu arazi için farklı projeler konuşulurken Halit Ergenç'in tercihi herkesi şaşırttı.

Site Yerine Konak İstedi

Miras kalan arazi üzerine modern bir site yapılması planlanıyordu. Ancak Halit Ergenç'in bu projeye farklı bir bakış açısıyla yaklaştığı öne sürüldü.

Başarılı oyuncunun kendisine ait bölümde sıradan bir yapı yerine geleneksel mimariyi yansıtan özel bir Safranbolu konağı inşa edilmesini istediği konuşuluyor. Böylece hem aile mirasını koruyan hem geçmişin izlerini taşıyan özel bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediği iddia ediliyor.

Geleneksel Tercihi Dikkat Çekti

Halit Ergenç'in modern bir villa ya da lüks rezidans yerine tarihi dokuya uygun bir konak istemesi sosyal medyada da ilgi gördü. Pek çok kişi oyuncunun bu tercihinin kültürel mirasa verdiği önemi yansıttığını dile getirdi.

Henüz projeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da ortaya atılan bu iddia kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Görünen o ki Halit Ergenç sadece kariyeriyle değil yatırım tercihleri ve yaşam tarzıyla da adından söz ettirmeye devam edecek.