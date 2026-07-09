Ice Spice Serveti Diline Taktı! Görenler Gözlerine İnanamadı

Son yılların en çok konuşulan rap yıldızlarından Ice Spice bu kez yeni bir şarkısıyla değil sıra dışı takısıyla gündeme geldi. Gösterişli tarzıyla sık sık dikkat çeken ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda diline taktığı dev elmas piercingi takipçilerine gösterdi. Fotoğraf kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken sosyal medyada adeta yorum yağmuru başladı.

Paylaşımı Bir Anda Gündem Oldu

2022 yılında çıkardığı "Munch (Feelin'U)" şarkısıyla dünya çapında büyük çıkış yakalayan Ice Spice tarzıyla konuşulmaya devam ediyor. Son paylaşımında dilindeki iri elmas piercingi ve ona uyumlu küpesiyle kamera karşısına geçen rapçi yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Kimileri bu cesur aksesuarı oldukça havalı bulurken kimileri ise bu kadar büyük bir piercing kullanmanın günlük yaşamı zorlaştırabileceğini savundu.

Takipçilerden Birbirinden İlginç Yorumlar

Fotoğrafın altına gelen yorumlar da en az paylaşım kadar dikkat çekiciydi. Bazı kullanıcılar piercingin büyüklüğü için esprili yorumlar yaparak "Neredeyse küpe taşı kadar" ifadelerini kullandı. Bazıları ise bu büyüklükte bir piercingin dişlere zarar verebileceğini ya da yemek yerken rahatsızlık oluşturabileceğini dile getirdi.

Buna karşılık Ice Spice'ın cesur stilini beğenen hayranları ise ünlü rapçinin modaya yön veren isimlerden biri olduğunu savunarak gösterişli görünümüne tam not verdi.

Fiyatını Duyanlar Şaşkınlığını Gizleyemedi

Asıl şaşkınlık yaratan detay ise piercingin değeri oldu. İddialara göre Ice Spice'ın dilindeki elmas piercing tam 50 bin dolar değerinde. Daha önce de pahalı mücevherleriyle adından söz ettiren rapçi bu kez tek bir aksesuarıyla yeniden gündemin zirvesine yerleşti. Görünen o ki Ice Spice sadece müziğiyle değil, cesur tarzı ve lüks seçimleriyle de uzun süre konuşulmaya devam edecek.