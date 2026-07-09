Maria Sharapova Ve Zeynep Tuğçe Bayat Aynı Karede Buluştu

Zeynep Tuğçe Bayat, bu kez rol aldığı bir projeyle değil, İngiltere'de katıldığı özel bir davetle gündeme geldi. Başarılı oyuncu, eşi Cansel Elçin ile birlikte Wimbledon için düzenlenen prestijli geceye katıldı. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, Bayat'ın dünya tenisinin efsane isimlerinden Maria Sharapova ile aynı karede yer alması oldu.

Eşiyle Birlikte Şıklığıyla Dikkat Çekti

Wimbledon heyecanı sürerken düzenlenen özel davette birçok ünlü isim bir araya geldi. Zeynep Tuğçe Bayat da geceye eşi Cansel Elçin ile katıldı. Çiftin kırmızı halıda ve etkinlik boyunca verdiği samimi pozlar sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Romantik kareler paylaşan ikili, uyumlu tarzlarıyla da takipçilerinden tam not aldı. Bayat'ın tenis raketiyle verdiği eğlenceli pozlar da gecenin renkli anları arasında yer aldı.

Maria Sharapova Sürprizi

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Zeynep Tuğçe Bayat'ın dünya tenisinin unutulmaz isimlerinden Maria Sharapova ile bir araya gelmesi oldu. Ünlü oyuncu, Sharapova ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşınca takipçileri de bu sürpriz buluşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları iki ünlü ismi aynı karede görmenin heyecanını yorumlara taşıdı.

Hem Annelik Hem Kariyer Yolunda

Geçtiğimiz yıl oğulları Atlas'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat, anneliğin hayatına kattığı değişimi daha önce samimi sözlerle anlatmıştı. Oyuncu, anne olduktan sonra hem hayata hem de mesleğine farklı bir gözle baktığını söylemişti.

Şimdi ise hem ailesiyle geçirdiği mutlu günler hem de katıldığı uluslararası organizasyonlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Wimbledon gecesinden yaptığı paylaşımlar da hem şıklığı hem de Maria Sharapova sürprizi sayesinde sosyal medyada günün en çok konuşulan magazin başlıklarından biri olmayı başardı.