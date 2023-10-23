Tarım Kredi Marketlerinde Dikkat Çeken Ayçiçek Yağı İndirimi!

Tarım Kredi marketlerinin dikkat çeken ayçiçek yağı indirimi, tüketicilere uygun fiyatla kaliteli ürün sunma geleneğini sürdürüyor.

Tarım Kredi Marketleri'nde Muhteşem İndirim Fırsatı

Bilindiği üzere Tarım Kredi marketleri uygun fiyatları ve kaliteli ürünleriyle birçok vatandaşın tercih sebebi. Fakat bu haftaki indirim kampanyalarıyla bu marketler tüm gözleri üzerine çekti. 2 Kasım'a kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, ayçiçek yağına yapılan özel indirimle fiyatlar daha da cazip hale geldi.

Tarım Kredi'nin Sürpriz İndirimi Ne?

Tarım Kredi'nin her hafta duyurduğu indirimlerin yeni bir halkası olan bu indirim, ayçiçek yağının son dönemde artan fiyatlarına adeta bir cevap niteliği taşıyor. Tüketicileri yüksek fiyatlar nedeniyle tedirginlik içinde olan ayçiçek yağını, Tarım Kredi marketleri stok yapma fırsatıyla sunuyor. Bu sayede vatandaşlar, indirim fırsatıyla en uygun fiyatlarla ayçiçek yağını satın alabilme şansına sahip.

Müşteriler Tarım Kredi'nin İndirimlerini Bekliyor

Her indirim döneminde müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunan Tarım Kredi, bu haftaki indirimleriyle de tüketicilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2 Kasım'a kadar sürecek olan bu özel kampanyayla Tarım Kredi marketleri, müşterilerine bir kez daha ekonomik alışverişin kapılarını aralıyor.

Ayçiçek Yağı Fiyatında İnanılmaz İndirim!

Son dönemde fiyatları yükselen ayçiçek yağında, Tarım Kredi marketleri inanılmaz bir indirim yaptı. Kampanya kapsamında, 1 litre ayçiçek yağının fiyatı 38 TL'ye kadar düştü. Bu fiyatla ayçiçek yağı arayışında olan vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat olarak göze çarpıyor.