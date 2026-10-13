Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!

Altı Üstü İstanbul 2 haftalık aradan sonra reyting zirvesine döndü! Mipcom dönüşü 16. bölümüyle 1. olurken Uzak Şehir 2. sıraya geriledi.

Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2026 11:44

Televizyon ekranlarında pazartesi akşamının reyting mücadelesi nefes kesti. İki haftalık zorunlu bir aranın ardından ekran macerasına kaldığı yerden devam eden iddialı yapım Altı Üstü İstanbul yayınlanan 16. bölümüyle tüm kategorilerde birinci olarak izleyicilere adeta gövde gösterisi yaptı. Dünyanın en önemli içerik fuarlarından MIPCOM Fuarı'na katılan ve başrol oyuncularıyla Cannes'da boy gösteren sevilen dizi ekranlara muazzam bir dönüş imza attı. Öte yandan ekranın güçlü yapımlarından Uzak Şehir zirveyi kaptırarak ikinci sıraya gerilerken yeni başlayan ve ilk bölümüyle yayınlanan projeler de reyting sıralamasında varlık göstermeye çalıştı.

MIPCOM Fuarı Dönüşü Zirve Ambargosu

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen MIPCOM Fuarı'na katılarak uluslararası pazarda adından söz ettiren Altı Üstü İstanbul 2 haftalık aranın ardından seyircisiyle buluştu. Heyecanın ve temponun tavan yaptığı 16. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizi, reyting listelerini altüst etti. Yapım Total'de 7,51, AB'de 4,80 ve ABC1 kategorisinde 7,05 reyting oranlarına ulaşarak üç kategoride de günün en çok izlenen yapımı olma başarısını gösterdi.

Dizinin uluslararası alandaki başarısı ve ekranlara bu kadar güçlü bir reyting grafiğiyle dönmesi, yapım ekibinde ve kanal cephesinde büyük bir sevinçle karşılandı.

Uzak Şehir Zirveyi Kaptırdı

Üçüncü sezonuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam eden fenomen dizi Uzak Şehir bu hafta rakibinin güçlü dönüşüyle zirvedeki yerini kaybetti. Sevilen dizi Total'de 6,95, AB'de 4,47 ve ABC1'de 5,99 reyting alarak reyting listesinde 2. sırada yer aldı.

Pazartesi akşamı ilk kez seyirci karşısına çıkan yeni dizi Sevdam Karadeniz ise ekran macerasına mütevazı oranlarla başladı. Dizi Total'de 2,11 reytingle 14., AB'de 1,94 ile 11. ve ABC1'de 2,62 reytingle 10. sırada kendine yer buldu. Yapımın haftaya ekrana gelecek 2. bölümüyle atağa kalkması bekleniyor. Akşamın bir diğer dikkat çeken yapımı Evlilik Güzeldir ise Total'de 2,59'la 10., AB'de 3,09'la 9. ve ABC1'de 2'81 reyting alarak günü 9. sırada tamamladı.

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