Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım!

Daha 17 dizisinin genç yıldızı Ceren Ayruk sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. Güzel oyuncunun karelerine beğeni yağdı.

Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2026 12:22

Gençlik ve dram türündeki iddialı hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Daha 17 dizisinin kadrosunda yer alan güzel oyuncu Ceren Ayruk sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide sergilediği başarılı oyunculuk performansı, doğal güzelliği ve sempatik tarzıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen genç yıldız kişisel Instagram hesabından yayımladığı yeni fotoğraflarıyla adından söz ettirdi. Estetik duruşu ve zarafetiyle büyüleyen oyuncunun paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada ve magazin basında gündem oldu. 

Sosyal Medyada Ceren Ayruk Rüzgarı!

Dizideki performansıyla adından övgüyle söz ettiren ve genç neslin yetenekli temsilcileri arasında gösterilen Ceren Ayruk sosyal medyayı da aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Güzel oyuncu günlük hayatından ve kamera arkasından en özel anları takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Kamera karşısına geçtiği son çekimlerden en özel kareleri takipçileriyle paylaşan Ayruk'un bu pozları kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı. Şıklığı, fit görünümü ve duru güzelliğiyle göz dolduran genç yeteneğin fotoğrafları takipçileri ve dizi severler tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hayranlarından ve Meslektaşlarından Övgü Dolu Yorumlar

Daha 17 dizisindeki rolüyle kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan Ceren Ayruk'un paylaşımının altına hayranları kadar sanat dünyasından ve set ekibinden dostları da sessiz kalmadı. Fotoğrafların altına kısa sürede binlerce tebrik mesajı ve kalp emojileri bırakıldı.

Sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncunun paylaşımına "Güzelliğinle göz kamaştırıyorsun", "Daha 17 dizisinin en parlayan yıldızı", "Harika bir enerji" şeklinde övgü dolu yorumlar yaptı. Ekranlardaki başarısını sosyal medyadaki popülaritesiyle pekiştiren Ceren Ayruk yeni sezonda da adından sıkça söz ettireceğinin sinyallerini verdi.

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