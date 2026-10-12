Cem Yılmaz Tedavi Gördüğü Çanakkale'deki Hastaneye Kontrole Gitti!

Cem Yılmaz 29 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kontrole geldi.

Cem Yılmaz Tedavi Gördüğü Çanakkale'deki Hastaneye Kontrole Gitti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2026 14:02

Türk sinemasının, stand-up dünyasının ve mizah ekranlarının dahi ismi Cem Yılmaz geçtiğimiz yaz yaşadığı talihsiz sağlık olayının ardından sevenlerini heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı. Yaz aylarında tatil yaptığı sırada geçirdiği kalp kriziyle tüm Türkiye'yi endişelendiren ünlü komedyen tedavisinin gerçekleştirildiği hastaneye rutin kontrolleri için geri döndü. Hastane önünde çektiği kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Yılmaz'ın neşeli ve iyi halleri hayranlarına rahat bir nefes aldırdı.

29 Ağustos'taki Kalp Krizi Sonrası ÇOMÜ Hastanesi'ne Gitmişti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki yazlık evinde dinlendiği sırada 29 Ağustos tarihinde şiddetli göğüs ağrısı yaşayan Cem Yılmaz hızla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu. Yapılan ilk tetkikler sonucunda kalp krizi geçirdiği anlaşılan ünlü komedyen zaman kaybetmeden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne (ÇOMÜ) sevk edilmişti.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ve ekibi tarafından el bileğinden gerçekleştirilen başarılı operasyonda Yılmaz'a yaklaşık 40 dakika süren balon ve stent işlemi uygulanmıştı. Koroner yoğun bakımda iki gün süren gözlem ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ünlü isim, 31 Ağustos'ta taburcu edilmişti.

Doktoruna ve Hastaneye Sosyal Medyadan Teşekkür Etti

Geçirdiği başarılı operasyonun ve titiz tedavi sürecinin ardından sağlığına tamamen kavuşan Cem Yılmaz ameliyatını gerçekleştiren doktoru unutmadı. Kontrol için yeniden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne gelen ünlü komedyen hastane önünde çektiği samimi fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Paylaşımında hem Prof. Dr. Ercan Akşit'in hem de üniversite hastanesinin resmi hesaplarını etiketleyen Yılmaz hem ekibe olan vefasını gösterdi hem de esprili ve dinamik halleriyle sağlık durumunun gayet iyi olduğunu gözler önüne serdi.

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