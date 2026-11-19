Hayat Bilgisi dizisindeki Amil Bey karakteriyle hafızalara kazınan Tarık Papuççuoğlu'nun hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu. Usta oyuncu, yıllar içinde sahip olduğu tüm mal varlığını çocuklarına devrettiğini ve şimdilerde Bodrum'da bir şirketin misafirhanesinde kaldığını anlattı. Üstelik bu kararın arkasında oldukça dikkat çekici bir düşüncesi var. Papuççuoğlu, miras konusuna bakışını ve neden böyle bir yaşamı tercih ettiğini samimiyetle paylaştı.

Bodrum'da Misafirhanede Kalıyor

Öykü Cengiz'in programına konuk olan Tarık Papuççuoğlu, Bodrum'daki yaşamıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Oyuncu, sigortalı olarak çalıştığı şirketin misafirhanesinde kaldığını belirterek bunun tamamen kendi kararı olduğunu söyledi. Çocuklarının yanına yerleşmek istemediğini özellikle vurgulayan Papuççuoğlu, hakkında çıkan huzurevi iddialarının da gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

"Çocuklarımın yanına yerleşmek istemedim" diyen usta oyuncu, kendi düzenini kurmayı tercih ettiğini anlattı. Yani dışarıdan düşünüldüğü gibi çocukları tarafından alınmış bir karar değil tamamen kendi isteğiyle seçtiği bir yaşam.

"Şu Anda Kendi Mülküm Yok"

Mal varlığını neden çocuklarına devrettiğini de açıklayan Papuççuoğlu, mirasın kendisine göre iyi bir şey olmadığını söyledi. Babasının da benzer şekilde davrandığını belirten oyuncu, "Mülkleri çocuklara dağıttım. Babam da böyle yapmıştı. Çünkü o miras çok kötü bir şey. İşi oraya bırakmamak lazım" ifadelerini kullandı.

Bir dönem katı, yatı ve aklına gelebilecek pek çok şeye sahip olduğunu söyleyen Papuççuoğlu artık daha sakin bir hayat sürdüğünü belirtti.

Hayatın Daha Sakin Bir Döneminde

Şimdilerde sahip olduklarından çok huzuruna önem veren oyuncu, geçmişte pek çok şey yaşadığını ve artık hayatın daha dingin bir döneminde olduğunu söylüyor. Papuççuoğlu'nun bu sözleri hayatın ilerleyen dönemlerinde insanın önceliklerinin nasıl değişebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.