Özcan Deniz, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni filmi Son Yemek ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin hem senaryosunu yazan hem yönetmen koltuğuna oturan hem de başrolünü üstlenen ünlü sanatçı, galada yaptığı açıklamalarla da gündeme geldi. Özellikle televizyon projeleri hakkında söyledikleri dikkat çekti. Deniz, bir süre ekranlardan uzak kalmak ve ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini açıkça dile getirdi.

Son Yemek İçin Yıllarca Emek Verdi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre yaklaşık 3-4 yıldır üzerinde çalıştığı Son Yemek filminin galası gerçekleştirildi. Geceye filmin oyuncularından Gonca Vuslateri ve Öykü Karayel de katıldı.

Filmin seyirciyle buluşacak olmasından dolayı heyecanlı olduğunu söyleyen Özcan Deniz, son kararın elbette izleyiciye ait olduğunu belirtti. Hikâyede insanı ve insani duyguları merkeze aldığını anlatan sanatçı, büyük bir meseleyi olabildiğince sade ama etkileyici bir dille aktarmaya çalıştığını söyledi.

Rol arkadaşlarına da değinen Deniz, Öykü Karayel'in kariyerinde güzel bir dönemden geçtiğini ifade etti. Gonca Vuslateri'ye duyduğu sevgiyi de samimi sözlerle dile getirdi. Vuslateri ise sette çok keyifli bir ortam olduğunu, Deniz'in oyunculara kendilerini rahatça ifade etme fırsatı verdiğini anlattı.

Filmin Mesajı Dikkat Çekti

Dramın seyirciye geçmesinin komediye göre daha zor olduğunu söyleyen Deniz, filmin ana fikrini oldukça çarpıcı bir cümleyle özetledi: "Küçük dertler geveze, büyük dertler sessizdir."

İnsanların bazen kendi sorunlarına kapılıp başkalarının yaşadığı büyük acıları fark edemediğine dikkat çeken sanatçı, izleyiciyi hayata başka bir açıdan bakmaya çağırdı.

Önceliği Artık Ailesi ve Çocuğu

Televizyon projelerine ara vermek istediğini söyleyen Özcan Deniz, ekranlara küs olmadığını ancak yorulduğunu belirtti. Biraz kendisine vakit ayırmak istediğini söyleyen sanatçı, kararını şu sözlerle açıkladı: "Biraz artık kendime zaman ayırmak istiyorum. Çocuğumu büyütmek istiyorum."

Anlaşılan Deniz, yeni dönemde iş temposunu biraz azaltıp ailesiyle geçirdiği zamanın tadını çıkarmayı planlıyor.