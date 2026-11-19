Ezgi Mola, özel hayatıyla yeniden gündemde! Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Yaşar Çağlak ile ilk kez görüntülenen oyuncu, eski eşi Mustafa Aksakallı ve oğlu Can ile Bebek Parkı'nda objektiflere takıldı. Gazetecilerin yeni ilişkisiyle ilgili sorularına ise oğlunun yanında yanıt vermek istemedi. Mola'nın tavrı dikkat çekerken özel hayatını konuşmak için doğru zaman olmadığını açıkça belli etti.

Eski Eşi ve Oğluyla Parkta Görüntülendi

Ezgi Mola, eski eşi Mustafa Aksakallı ve oğulları Can ile İstanbul Bebek Parkı'nda vakit geçirdi. 2025 yılında yollarını ayıran ikilinin çocukları için bir araya gelmesi dikkat çekerken oyuncu park çıkışında gazetecilerin sorularıyla karşılaştı.

Son günlerde yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Mola, oğlu yanındayken özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı tercih etmedi. Özellikle yeni sevgilisiyle ilgili sorular gelince konuyu uzatmadan kapatmak istedi.

"Çocuğum Yanımda Bu Konulara Girmek İstemiyorum"

Yaşar Çağlak ile ilişkisinin nasıl gittiği sorulan Ezgi Mola, "Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntımız yok ama çocuğum yanımda. Bu konulara girmek istemiyorum" diyerek yanıt verdi.

Oyuncunun sözleri, oğlunun yanında özel hayatını konuşmak istemediğini gösterirken yeni ilişkisiyle ilgili daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülenmişti

Ezgi Mola, kısa süre önce Yaşar Çağlak ile Etiler'de bir mekân çıkışında görüntülenmişti. İkili birlikte otomobile yönelirken oyuncu, aşk iddialarıyla ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.

Hatırlanacağı üzere Mola, 2023 yılında Mustafa Aksakallı ile evlenmiş aynı yıl oğlu Can'ı kucağına almıştı. Çift, 2025 yılında boşanmıştı. Ayrılıklarına rağmen çocukları için bir araya gelmeleri ortak ebeveynliklerini sürdürdüklerini gösteriyor.