Haluk Bilginer'in kullandığı "Türkiye sineması" ifadesiyle başlayan tartışma bitmek bilmiyor. Sanat dünyasından pek çok ismin görüş bildirdiği konuya Nebahat Çehre de dahil olmuş ancak oyuncunun ilk açıklaması kafa karışıklığına neden olmuştu. Daha sonra sosyal medya hesabından sözlerini düzelten Çehre, kameralar karşısında konuştu ve o gün yaşananların perde arkasını anlattı.

O Gün Araç Tutmuş, Konuyu Yanlış Anlamış

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Etiler'de görüntülenen Nebahat Çehre'ye tartışma yeniden soruldu. Oyuncu, ilk röportaj sırasında Haluk Bilginer'in sözlerini tam olarak anlayamadığını söyledi.

O gün arabadan yeni indiğini ve araç tutması nedeniyle kendisini iyi hissetmediğini belirten Çehre, yaşananları şöyle anlattı:

"Ben onu anlamadım. Ben sandım Yeşilçam'da... Arabadan yeni inmiştim, biraz araba da tutmuştu... Türk sineması tabii ki. Ben bu yaşıma geldim böyle bilirim."

Böylece Çehre, konuyla ilgili kafa karışıklığının nedenini de açıklamış oldu. Oyuncunun özellikle "Türk sineması" vurgusu yapması dikkat çekti.

Sosyal Medyadan da Düzeltme Yapmıştı

Nebahat Çehre, daha önce basın mensuplarıyla yaptığı kısa röportajın ardından sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu, "Ayaküstü yaptığımız röportajda kelimeler bana küçük bir oyun oynamış. Hemen tatlı bir düzeltme yapalım: Türk sineması, Türk sineması, Türk sineması! Bir ömür emek verdiğim, gururla içinde yer aldığım Türk sineması. Sanırım şimdi oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Tartışma Haluk Bilginer'in Sözleriyle Başlamıştı

Gündemin fitilini ateşleyen olay, Haluk Bilginer'in geçmişte kendisine yöneltilen "Türk sineması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Türkiye sineması" ifadesinin kullanılmasını önermesiyle başlamıştı.

Bilginer'in bu yaklaşımı sanat dünyasında farklı yorumlara yol açmış, konu zaman zaman yeniden gündeme gelmişti. Nebahat Çehre'nin son açıklamasıyla birlikte tartışmaya bir kez daha yeni bir yorum eklenmiş oldu.