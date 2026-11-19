James Bond dünyasında yeni bir dönem başlıyor! Daniel Craig'in ardından 007 karakterini canlandıracak isim Robert Pattinson olarak açıklandı. Genç oyuncuya ilk tebrik mesajlarından biri ise eski James Bond Pierce Brosnan'dan geldi. Brosnan'ın Pattinson'a verdiği destek dikkat çekerken ikilinin yıllar önce aynı filmde baba-oğlu canlandırdığı da ortaya çıktı. Bu detay hayranlar için hoş bir tesadüf oldu.

Pierce Brosnan'dan Yeni 007'ye Sıcak Mesaj

Amazon MGM Studios, 16 Kasım'da yaptığı duyuruyla 40 yaşındaki İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın yeni James Bond olduğunu açıkladı. Kararın ardından sinema dünyasında gözler yeni 007'ye çevrilirken karakteri 1995-2002 yılları arasında dört filmde canlandıran Pierce Brosnan da sessiz kalmadı.

73 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda genç meslektaşını tebrik etti. Brosnan, Pattinson'a "Sevgili Robert, Bond dünyasına hoş geldin. Muhteşem olacaksın" sözleriyle seslendi. Ünlü oyuncunun bu samimi mesajı, Bond hayranlarının da ilgisini çekti.

16 Yıl Önce Baba-Oğul Olarak Kamera Karşısındaydılar

İkilinin geçmişte aynı projede buluşmuş olması ise haberin en dikkat çekici ayrıntılarından biri. Pierce Brosnan ve Robert Pattinson, 2010 yılında vizyona giren Remember Me (Beni Unutma) filminde birlikte rol almıştı.

Filmde Pattinson, Tyler Hawkins karakterini canlandırırken Brosnan da onun babası Charles Hawkins rolündeydi. Yani yıllar önce beyaz perdede baba-oğul olarak izlediğimiz ikili, şimdi James Bond vesilesiyle yeniden gündemde. Üstelik bu kez eski 007, yeni Bond'a başarı dileklerini iletiyor.

Yeni Bond Filmi İçin Geri Sayım

Daniel Craig, 2006'da Casino Royale ile başladığı Bond serüvenini 2021'de No Time to Die filmiyle noktalamıştı. Uzun süredir merak edilen yeni 007 seçimi sonunda netleşti.

Yeni filmin yönetmenliğini Dune serisiyle tanınan Denis Villeneuve üstlenecek. Senaryo ise Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight'ın imzasını taşıyacak. Bakalım Robert Pattinson, ikonik karaktere nasıl bir yorum katacak?