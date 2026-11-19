Son dönemde hem özel hayatıyla hem hakkında ortaya atılan iddialarla gündemden düşmeyen Biran Damla Yılmaz, rol aldığı dizinin final yapmasıyla konuşuluyor. Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde başrol oynayan genç oyuncu, projenin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı. Dizinin bitmesine üzüldüğü her halinden belli olan Yılmaz, canlandırdığı karaktere de özel bir mesaj gönderdi.

Yıldız Karakterine Veda Etti

Dizinin çekimleri için bir süredir Şanlıurfa'da bulunan Biran Damla Yılmaz, final bölümünün ardından takipçileriyle duygularını paylaştı. Oyuncu, canlandırdığı Yıldız karakteriyle arasında özel bir bağ oluştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yıldız... Kızım bir karakteri oynayayım dedim, neler oldu. İyi ki de olmuş, tadı damağımda kaldı."

Yılmaz, proje boyunca kendisine eşlik eden tüm ekibe de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Oyuncu, karakterinin hikâyesinin kendisinde unutulmaz bir iz bıraktığını gösteren sözleriyle hayranlarına da veda etti.

"Kadınların Sesi Olmaya Devam Edeceğim"

Paylaşımında yalnızca diziye değil canlandırdığı karakterin temsil ettiği kadınlara da değinen oyuncu, tepkiler alsa ya da söyledikleri görmezden gelinse bile bu konudaki duruşundan vazgeçmeyeceğini belirtti.

Yılmaz, "Ben her ne kadar görülmese de reddedilse de tepki alsam da sen, ben ve bizim gibi kadınların sesi olmaya devam edeceğim. Seni çok seviyorum" sözleriyle Yıldız'a veda etti.

Son Dönemde Hakkındaki İddialarla Gündemdeydi

Biran Damla Yılmaz, son haftalarda eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın suç duyurusu ve Almanya'daki hukuki süreçle ilgili iddialarla da gündeme gelmişti. Aydın, oyuncu hakkında resmî belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık iddialarında bulunmuştu. Ayrıca hapis cezası ve estetik işlemlerden kaynaklandığı öne sürülen borçlarla ilgili haberler basına yansımıştı.

Yılmaz ise Almanya'da hapis cezası aldığı ve estetik borcu bulunduğu yönündeki haberleri sosyal medya üzerinden yalanlamıştı. Öte yandan daha önce rahminden ameliyat olduğunu açıklayan oyuncu, geçtiğimiz haftalarda operasyon için İstanbul'a gelmişti.