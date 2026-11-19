Bir dönemin unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü'nü izleyenler bu habere oldukça şaşıracak! Dizide gelin ve kayınvalide olarak izlediğimiz Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten, aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından yeniden aynı projede buluştu. Üstelik bu kez ikili, aynı karakterin gençliğini ve yaşlılığını canlandırdı.

İki usta oyuncu, Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin İstanbul'da düzenlenen galasında bir araya gelerek nostalji yaşattı.

Bu Kez Aynı Karakteri Paylaştılar

Başrollerinde Devrim Özkan ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı filmde Güler Ökten, Mavi'nin babaannesi Elif'in yaşlılık dönemine hayat veriyor. Bennu Yıldırımlar ise Elif'in gençliğini oynuyor. Yani yıllar önce Yaprak Dökümü'nde gelin-kaynana olarak karşı karşıya gelen iki oyuncu, bu kez aynı kadının farklı yaşlarını beyaz perdeye taşıyor.

Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin galasında yan yana gelen oyuncular, eski dizinin hayranlarına da güzel bir sürpriz yapmış oldu. Serinin üçüncü filmi, farklı dönemlerde yaşanan ve yolları tesadüflerle kesişen insanların hikâyelerini anlatıyor.

Yönetmen İpek Sorak da galada yaptığı açıklamada, bazı sahnelerde oyuncuları gençleştirmek için yapay zekâ teknolojisinden yararlandıklarını söyledi.

Yaprak Dökümü'ndeki Rolleri Hâlâ Unutulmadı

Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan Yaprak Dökümü, 2006-2010 yılları arasında yayınlanmış ve yıllar geçmesine rağmen tekrarlarıyla izleyicinin ilgisini çekmeye devam etmişti.

Dizide Bennu Yıldırımlar, Ali Rıza Bey'in kızı Fikret'i; Güler Ökten ise Fikret'in kayınvalidesi Cevriye'yi canlandırıyordu. İkilinin gelin-kaynana arasındaki gerilimli sahneleri hâlâ hafızalarda.

Güler Ökten'den Duygulandıran Sözler

Galada diziyle ilgili soruları yanıtlayan Bennu Yıldırımlar, Yaprak Dökümü hatırlatılınca, “Her gün yayınlanırsa tabii ki de anımsarsınız” dedi.

85 yaşındaki Güler Ökten ise film ekibiyle çalışmaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle anlattı: “İnsan 85 yaşına gelince böyle güzel bir ekiple çalışınca çok mutlu oluyor. Herkese çok teşekkür ediyorum, çünkü bana çok güzel günler yaşattılar.”