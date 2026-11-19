Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Tarık Papuççuoğlu katıldığı bir programda Bodrum'daki yaşam düzenine dair samimi açıklamalarda bulundu. Özellikle bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Amil Sağlam karakteriyle hafızalara kazınan deneyimli sanatçı Bodrum'da sigortalı olarak çalıştığı şirkete ait misafirhanede konakladığını belirtti. Hakkında çıkan huzurevine bırakıldığı yönündeki asılsız söylentilere de net bir yanıt veren Papuççuoğlu sürdürdüğü sade hayatın tamamen kendi kararı olduğunu vurguladı.

"Hakkımda Yapılan Spekülasyonların Gerçekle İlgisi Yok"

Geçtiğimiz aylarda Bodrum'daki yaşam koşullarıyla magazin gündeminde yer alan Tarık Papuççuoğlu çocukları tarafından huzurevine yerleştirildiği yönünde ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Konuya ilişkin net ifadeler kullanan usta oyuncu yaşam biçimini kendi isteğiyle seçtiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Bodrum'da sigortalı çalıştığım şirketin misafirhanesinde kalıyorum. Bodrum'daki yaşamım tamamen kendi tercihim. Çocuklarımın yanına yerleşmek istemedim. Hakkımda çocuklarımın beni huzurevine bıraktığı gibi spekülasyonlar yapıldı ama bunların gerçekle ilgisi yok."

"Mülkleri Çocuklara Verdim Babam Da Böyle Yapmıştı"

Programda mal varlığına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Tarık Papuççuoğlu tüm mülklerini çocuklarına devrettiğini açıkladı. Bu kararında kendi babasının yaklaşımını örnek aldığını belirten sanatçı miras konusundaki düşüncelerini ve şimdiki sakin yaşamını şu sözlerle özetledi:

"Babam da böyle yapmıştı. Çünkü o miras çok kötü bir şey. İşi oraya bırakmamak lazım. Şu anda kendi mülküm yok. Daha önce katım yatım oldu. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaşadım. Şimdi hayatın biraz daha sakin bir dönemindeyim."

Usta oyuncunun bu mütevazı ve gerçekçi açıklamaları sosyal medyada ve sanat camiasında geniş yankı uyandırdı.