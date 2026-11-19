Tiyatrodan televizyona ve sinemaya uzanan köklü kariyeriyle Türk seyircisinin gönlünde ayrı bir yer edinen Engin Günaydın yeni projesiyle yeniden gündemde. Avrupa Yakası dizisindeki Burhan Altıntop ve Aile Arasında filmindeki Fikret karakterleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu 4 Aralık'ta sinemalarda gösterime girecek 2 Aile Arasında filminin tanıtım sürecinde Habertürk'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlk filmden dokuz yıl sonra beyazperdeye taşınan devam filminin heyecanını yaşayan Günaydın, Gülse Birsel ile birlikte katıldığı söyleşide hem yeni filmini hem de kendi oyunculuk yaklaşımını anlattı.

Lisedeki Ödülle Başlayan ve Zirveye Uzanan Yolculuk

Oyunculuk serüveninin lise çağlarında katıldığı okullar arası tiyatro yarışmasında kazandığı ödülle yön bulduğunu belirten Engin Günaydın, Hacettepe Üniversitesi'nde başladığı konservatuvar eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi'nde tamamladı ve 1996 yılında profesyonel tiyatroya adım attı. Ekranla ilk buluşması Bir Demet Tiyatro bünyesindeki Zabıta İrfan rolüyle gerçekleşen sanatçı ilerleyen süreçte hem komedi hem de dram türündeki işleriyle geniş kitlelerin beğenisini kazandı.

Avrupa Yakası'ndaki unutulmaz Burhan Altıntop karakterinin yanı sıra Gülse Birsel kaleminden çıkan Aile Arasında filmindeki Fikret rolü oyuncunun en sevilen işleri arasında yer aldı. Demet Evgar'ın Solmaz karakteriyle kamera karşısına geçtiği yapımda Fikret'e hayat veren Günaydın, Muhteşem Yüzyıl, Galip Derviş ve Yazgı gibi projelerde de yer aldıktan sonra dokuz yıl aradan sonra 2 Aile Arasında ile yeniden Fikret olarak izleyici karşısına çıkıyor.

"Pazara Gider Biberimi Kendim Ayıklarım"

Canlandırdığı karakterleri bu denli doğal ve inandırıcı kılmanın temelinde günlük yaşamla bağını koparmamasının yattığını vurgulayan Engin Günaydın sıradan işlerini bizzat üstlendiğini dile getirdi. Usta oyuncu, gündelik alışkanlıklarını şu sözlerle aktardı:

"Faturalarımı kendim öderim alışverişimi bizzat yapar, pazara gider biberimi kendim ayıklarım. Domatesin iyisinin nerede olduğunu iyi bilirim. Her şeyi kendim yaparım. Hiçbir işimi başkasına yaptırmam."

Hayatın olağan akışı içinde kalmanın sahne ve kamera önündeki performansına doğrudan yansıdığını ifade eden Günaydın oyunculuk felsefesini "Bizim meslekte ne kadar olağan ve sıradansanız aslında o kadar başarılısınız" sözleriyle özetledi. Deneyimli isme göre oyunculukta asıl mesele gündelik hayatın içindeki sıradan insanın telaşını ve gerçekliğini kaybetmeden sürdürebilmek.