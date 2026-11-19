Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayan Susuz Yaz dizisinin merakla beklenen Bahar'ı Lizge Cömert projeye dair hedeflerini ve hissettiklerini samimi sözlerle dile getirdi. Yeşilçam'ın unutulmaz Bahar'ı Hülya Koçyiğit'ten bayrağı devralmaya hazırlanan genç oyuncu klasikleşen filmin başarısına saygı duyduğunu belirterek kendi yorumlarıyla da izleyici kalbinde ayrı bir iz bırakmak istediklerini vurguladı.

"Yeni Bir Karakterle Tanışıyorum ve Çok Heyecanlıyım"

Tanıtımlarıyla şimdiden büyük merak uyandıran Susuz Yaz için geri sayım sürerken Lizge Cömert içine girdiği yeni dünyanın kendisinde yarattığı heyecanı paylaştı. Enerjisinin yerinde olduğunu ve yoğun bir tempoda çalışmaktan keyif aldığını ifade eden Cömert şu sözleri kaydetti:

"Enerjim yerinde mutluyum. Hayatımda beni heyecanlandıran birçok şey var şu sıralar. Yeni bir karakterle tanışıyorum. Yoğun bir tempodayım ama bundan çok keyif alıyorum."

Necati Cumalı'nın toplumsal gerçekçi eserinden uyarlanan ve Metin Erksan imzalı kült filmin yeniden ekrana taşınmasının değerine dikkat çeken genç oyuncu köklü bir hikâyenin yıllar sonra yeniden anlatılabilmesini onun kalıcılığına ve gücüne bağladı.

Büyük Sorumluluk ve Bahar'a Değişen Bakış Açısı

InStyle dergisinin kasım sayısına kapak olan Lizge Cömert projenin kendisi için taşıdığı anlamı "Böyle bir hikâyenin parçası olmak hem büyük bir heyecan hem de büyük bir sorumluluk" sözleriyle anlattı. Geçmişteki başarının farkında olduğunu ve ona büyük saygı duyduğunu belirten oyuncu "Bizim de izleyicinin hafızasında kendimize ait bir yer edinebilmemizi çok isterim" diyerek hedeflerini netleştirdi.

Bahar karakterinin ilk bakışta görünenden çok daha derin bir iç dünyaya sahip olduğuna işaret eden Cömert kendisiyle Bahar arasındaki en temel farkın duygularını ifade etme biçimi olduğunu söyledi. Dönemin ve çevrenin etkisiyle birçok şeyi içinde yaşayan duygularını kolay dışa vuramayan Bahar'ın aksine kendisini daha özgür ifade edebildiğini aktaran oyuncu karakterin sessizliğinin altında yatan güçlü duyguları gördükçe ona bakışının değiştiğini ifade etti.

Adana'da Yaşam ve Kardeşliği Sınayan Hikaye

Çekimler nedeniyle bulunduğu Adana'ya zamanla alıştığını söyleyen Cömert şehri ve insanlarını tanımanın keyfini yaşadığını belirtti. Oyuncu "Bir şehre birkaç günlüğüne gitmekle orada yaşamaya başlamak gerçekten çok farklı. Adana'da zaman geçirdikçe şehri insanlarını ve alışkanlıklarını tanıma fırsatı buluyorum. Yabancı gelen bir yerin zamanla tanıdıklaşması çok hoşuma gidiyor" şeklinde konuştu.

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal'ın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Susuz Yaz 1970'li yılların Adana'sında Çarlak Köyü'nde geçiyor. Mert Ramazan Demir'in (Osman), Lizge Cömert'in (Bahar) ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in (Hasan) başrollerini paylaştığı dizide; İrem Sak, Şebnem Bozoklu, Serpil Gül, Deniz Celiloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Umut Kurt, Şirin Sultan Saldamlı, Güneş Sayın, Begüm Akkaya, Ilgım İpekçi, Meriç Rakalar, Özgür Daniel Foster, Kayra Zabcı, Esra Ünnü ve Kemal Burak Alper rol alıyor. Osman'ın Bahar'a duyduğu aşkın ağabeyi Hasan'ın gizli hesaplarıyla sınandığı Susuz Yaz yakında Kanal D'de başlıyor.