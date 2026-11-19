Ziynet Sali sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekl adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü sanatçı Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında gerçekleştirdiği konserde LÖSEV bünyesinde yer alan ve lösemiyi yenmeyi başaran gençleri sahnesine davet ederek toplumsal farkındalığa güçlü bir katkı sundu.

Lösemiyi Yenen Gençlerle Birlikte Şarkı Söyledi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından her yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında lösemi hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla düzenlenen Lösemili Çocuklar Haftası etkinliklerine Ziynet Sali de anlamlı bir dokunuş yaptı. Konser akışı sırasında LÖSEV'in zorlu tedavi süreçlerini geride bırakarak sağlığına kavuşan gençlerini yanına çağıran başarılı sanatçı salondaki binlerce izleyiciye lösemiyle mücadelede dayanışmanın ve desteğin taşıdığı hayati önemi anlattı.

Gençlerle sahnede yakından ilgilenen Sali yaptığı konuşmanın ardından onlarla birlikte şarkı söyleyerek konserin en duygusal ve unutulmaz anlarından birine imza attı. İzleyicilerin alkışlarıyla destek verdiği bu buluşma geceye damgasını vurdu.

Müziğin Gücüyle Farkındalık Mesajı Yayıldı

Lösemiyle mücadele eden çocukların ve ailelerinin her aşamada yanında olmayı hedefleyen LÖSEV yalnızca tıbbi tedavi döneminde değil, iyileşme sürecinin sonrasında da düzenlediği eğitim ve sosyal projelerle gençlerin hayatlarına dokunmayı sürdürüyor. Ziynet Sali'nin konser atmosferinde hayata geçirdiği bu özel sahne paylaşımı Lösemili Çocuklar Haftası'nın umut dolu mesajını müziğin birleştirici gücüyle çok daha geniş kitlelere ulaştırdı.