Tarık Akan’ın 30 Yıllık Eşi Acun Günay Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının önemli isimlerinden Tarık Akan'ın 30 yıllık hayat arkadaşı, Nâzım Hikmet Vakfı Danışma Kurulu üyesi Acun Günay hayatını kaybetti. 2016 yılında akciğer kanseri nedeniyle vefat eden Tarık Akan'ın, eşiyle geçirdiği 30 yıl, Türk sinema tarihinin unutulmaz ilişkilerinden biri olarak hafızalarda kaldı. Günay’ın kaybı, sanat camiasını derinden üzdü.

Açıklama ve Duygusal Mesaj

Nâzım Hikmet Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Acun Günay’ın vefatına dair duygu dolu ifadeler kullanıldı: “Sevgili arkadaşımız, dostumuz, Tarık Akan'ın can yoldaşı, yol arkadaşı, sevgili eşi ve Vakıf Danışma Kurulu üyesi Acun Günay, büyük aşkıyla buluştu. Ailesinin, dostlarının başı sağ olsun” şeklinde yer aldı.

Tarık Akan ve Acun Günay’ın Birlikte Geçirdiği Yıllar

Tarık Akan’ın hayatındaki en özel isimlerden biri olan Acun Günay, sanatçının son yıllarında da yanında olmuş ve birlikte mutlu bir hayat sürmüşlerdi. Tarık Akan’ın kaybının ardından, Acun Günay, hayatını sanatçıyla geçirdiği 30 yıllık birlikteliklerinde büyük bir destek sağlamıştı. Şimdi, Acun Günay'ın vefatıyla ikilinin “büyük aşkı” bir araya gelmiş oldu.