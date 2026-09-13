Tarık Akan 10. Ölüm Yıl Dönümünde Bakırköy'de Anılacak

Usta sanatçı Tarık Akan aramızdan ayrılışının 10'uncu yıl dönümünde kapsamlı programlarla yad edilecek. 1991'de eğitim hayatına kazandırdığı Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu bünyesinde başlayacak anma zinciri gün boyunca Bakırköy'ün farklı noktalarına yayılacak. 16 Eylül Çarşamba sabahı saat 08.45'te okul bahçesinde toplanacak olan eğitimciler ve öğrenciler, usta aktörün geçmiş yıllardaki mezuniyet konuşmalarından derlenen ses kayıtlarını dinleyecek. Tören sırasında kızı Özlem Üregül ile okul müdürü Dr. Burcu Aybat kürsüye çıkarak duygularını aktaracak. Yönetim kurulunda yer alan Barış Üregül ve Özgür Üregül de aile adına bu buluşmaya eşlik edecek. Mezunlardan Anıl Ilgaz ise okulun kurucusuna dair tanıklıklarını paylaşacak.

Kabristanda Kırmızı Karanfilli Saygı

Bahçedeki ilk buluşmanın ardından anma heyeti saat 09.30'da Bakırköy Kabristanı'na geçecek. Sanatçının ebedi istirahatgâhı başında düzenlenecek saygı töreninde aile fertleri, sevenleri ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı temsilcileri bir araya gelecek. Ziyaretçiler, usta oyuncunun kabrine kırmızı karanfiller bırakacak. Meslektaşları ve dostları mezar başında söz alarak usta ismin Türk sinemasına kattığı değerleri dile getirecek.

Bakırköy Meydanı'nda Görsel Hafıza

Gündüz saatlerindeki törenlerin ardından program akşam saatlerinde meydan buluşmasıyla devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi ile Bakırköy Belediyesi ortaklığında düzenlenen anma gecesi saat 19.00 ile 21.00 arasında Bakırköy Meydanı'nda halka açık gerçekleşecek. Akan’ın yaşam kesitlerini içeren sinevizyon gösterimiyle açılacak programda, koro sahneye çıkarak "Bu Kalp Seni Unutur mu?" şarkısını icra edecek. "Bakırköy’den Yeşilçam’a" başlıklı bölümde ise sanatçının gençlik yılları ile semt arasındaki köklü bağ ele alınacak. Etkinliğe katılan Zeki İrfanoğlu da usta aktörle paylaştığı anılarını meydandaki izleyicilere aktaracak.

Unutulmaz Film Müzikleri ve Kapanış

Gecenin müzik bölümünde, beyaz perdenin klasikleşen yapımlarına eşlik eden simge şarkılar yankılanacak. Taş Okul Korosu "Yalancı Yârim", "Ateş Böceği", "Mavi Boncuk", "Her Şey Seninle Güzel", "Deli Mavi" ve "Ayrılık" gibi eserleri seslendirecek. Gecenin konuğu müzisyen Onur Akın orkestra eşliğinde "Selam Söyle Tarık Akan" temalı üç parçayla sahnede yer alacak. Programın finalinde sanatçılar ve koro hep birlikte "Yiğidim Aslanım" türküsünü söyleyerek geceyi noktalayacak.