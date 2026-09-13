Celine Dion Altı Yıl Sonra Paris'te Sahnede: Gözyaşlarını Tutamadı

Nadir görülen nörolojik hastalığı nedeniyle 6 yıldır sahnelerden uzak kalan Celine Dion, Paris konserinde gözyaşlarına hakim olamayarak şarkı söyledi.

Celine Dion Altı Yıl Sonra Paris'te Sahnede: Gözyaşlarını Tutamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-09-2026 16:22

Kanadalı sanatçı Celine Dion sağlık sorunları nedeniyle müziğe verdiği uzun arayı Paris'te noktaladı. Şarkıcı 12 Eylül akşamı Plenitude Arena'yı dolduran binlerce hayranının karşısına çıktı. Sahneye adım attığı ilk andan itibaren büyük bir sevgi seliyle karşılaşan dünyaca ünlü yıldız dinleyicilerine seslenirken derin bir duygu yoğunluğu yaşadı. Birlikte olmanın yarattığı atmosfer karşısında duygulanan sanatçı kendisini sabırla bekleyen dinleyicilerine teşekkür etti.

Sahnede Gözyaşlarını Tutamadı

Konserine "On ne change pas" parçasıyla başlayan ünlü yorumcu ardından "Destin" isimli şarkısını seslendirdi. Eseri bitirdiği anda gözyaşlarına hakim olamayan Dion mikrofondan salona "Ağlamayacağım diye kendime söz vermiştim" sözleriyle seslendi. Dinleyicilerine verdiği sahneye dönüş sözünü hatırlatan Kanadalı şarkıcı, "Tekrar sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım, sizin ve kendim için şarkı söylüyorum. Desteğiniz ve sabrınız için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Satışa Çıkan Biletler Saatler İçinde Bitti

Paris'teki bu özel gece sanatçının Plenitude Arena'da 29 Mayıs 2027 tarihine kadar gerçekleştireceği 26 konserlik serinin ilk halkasını oluşturdu. Organizasyon ekibi başlangıçta 10 konser olarak planlanan takvimi yoğun talep doğrultusunda genişletti. Dion, sahnelere dönüş kararını 30 Mart tarihindeki doğum gününde duyurmuştu. Satışa sunulan yaklaşık 1 milyon 170 bin bilet birkaç saat içinde tamamen tükendi. Dijital satış platformlarında 9 milyonu aşkın müzikseverin bilet temin edebilmek için sıraya girdiği bildirildi.

Şov Dünyasının En Riskli Geri Dönüşü

En son 2020 yılında Courage Tour kapsamında dinleyicileriyle buluşan usta vokal 2022 yılında Katı Kişi Sendromu teşhisi aldı. Vücudun sağlıklı sinir hücrelerini hedef aldığı ve kas spazmlarına yol açan bu nadir otoimmün hastalık sanatçının turne programını tamamen durdurmasına yol açtı. Tedavisi bulunmayan bu rahatsızlığa rağmen sanatçı 2024 Paris Olimpiyatları açılışında Édith Piaf klasiğini söylemiş ve aynı yıl Riyad'da kısa bir performans sergilemişti. Müzik eleştirmenleri sağlık risklerine rağmen gerçekleşen bu Paris konserini şov dünyası tarihindeki en cesur geri dönüşlerden biri olarak değerlendirdi.

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