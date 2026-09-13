Nilperi Şahinkaya Komşuda Moral Depoluyor

Nilperi Şahinkaya sonbahar sezonu başlamadan önce soluğu komşu ülke Yunanistan’da aldı. Yoğun geçen çekim dönemlerinin ardından dinlenmek isteyen sanatçı tatil rotası olarak Halkidiki bölgesini seçti. Ege Denizi'nin berrak sularıyla ünlü beldede konaklayan başarılı isim büyükşehrin temposundan uzaklaşarak sakin günlerin tadını çıkardı. Sosyal medya platformlarını aktif kullanan oyuncu tatilden yansıyan keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

Ege Kıyılarında Dinlenme Molası

Doğal plajları ve koylarıyla tanınan Halkidiki sahillerinde vakit geçiren Şahinkaya güneşin ve denizin keyfini sürdü. Yeni sezondaki projeleri öncesinde enerji toplayan ünlü oyuncu gün boyunca sahil yürüyüşleri yaptı ve tekne turlarına katıldı. Ilık eylül havasını değerlendiren sanatçı deniz kenarındaki dinlendirici saatleri renkli fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Bölgenin eşsiz tabiatı eşliğinde dinlenen oyuncu hem zihnini hem bedenini tazeleyerek uzun bir tatil molası verdi.

Arkadaş Grubuyla Eğlenceli Kareler

Seyahat programını yakın dostlarıyla planlayan başarılı oyuncu tatil boyunca neşeli vakit geçirdi. Ekipte yer alan Elif Tezcan Dikmen gün batımı manzaralarında Şahinkaya ile objektif karşısına geçti. Grubun sevilen simalarından Yosun Orhon sahil boyunca yapılan keyifli sohbetlere eşlik ederken Nilsu Şirin Turan da bu güzel anlarda arkadaş grubuna katıldı. Birlikte deniz kenarında tebessümle poz veren ekip dostluklarını yansıtan görüntüleri sosyal ağlarda öne çıkardı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağdı

Kişisel Instagram hesabından tatil albümünü yayımlayan Nilperi Şahinkaya kısa süre içinde binlerce kullanıcının dikkatini çekmeyi başardı. Takipçileri, ünlü oyuncunun doğal haline ve şık tatil stiline övgü içeren çok sayıda yorum bıraktı. Oyuncunun paylaştığı fotoğraflar dakikalar içinde magazin sayfalarında geniş yer buldu. Halkidiki’deki dinlenme günlerini tamamlamak üzere olan Şahinkaya bu seyahatin ardından yeni projeleri için İstanbul’a dönüş yapacak.