Kenan İmirzalıoğlu'ndan Net Sosyal Medya Çıkışı

Etiler'de berber çıkışı görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmirzalıoğlu sosyal medyada hesap açmayı hiçbir zaman düşünmediğini söyledi.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Net Sosyal Medya Çıkışı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-09-2026 16:15

Kenan İmirzalıoğlu İstanbul Etiler’deki bir erkek berberinden ayrılırken objektiflere takıldı. Çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce tebessüm eden ünlü oyuncu muhabirlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Yaz döneminde muhabirlerle karşılaştığını ancak kapsamlı şekilde konuşma fırsatı bulamadığını hatırlatan İmirzalıoğlu neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

"Sosyal Medya Açmayı Düşünmüyorum"

Gündelik hayatını dijital platformların karmaşasından uzakta tutan ünlü sanatçı sanal dünyada neden yer almadığına dair soruları doğrudan yanıtladı. Uzun yıllardır sosyal ağlara karşı sergilediği mesafeli duruşunu koruyan oyuncu bu tercihin anlık bir karar değil, prensipli bir tutum olduğunu vurguladı. Sanal mecralarda profil oluşturmaya hiçbir dönem ihtiyaç duymadığını kaydeden İmirzalıoğlu, "Sosyal medyada herhangi bir hesabım yok, bunu zaten herkes biliyor. Gerçekçi olmak gerekirse bugüne kadar bir hesap açmayı hiç düşünmedim ve şu an da düşünmüyorum. Bu yaklaşım tamamen benim şahsi hayat tercihimdir" açıklamasında bulundu.

Şener Şen Montajına Gülümseten Yanıt

Sohbet sırasında gazeteciler, ünlü aktörün geçmiş yıllarda Çeşme tatilinde kaydedilen ve Yeşilçam'ın efsane ismi Şener Şen’in yürüyüş sahneleriyle birleştirilerek internette dolaşıma giren videosunu gündeme getirdi. Dijital dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından izlenen ve viral haline gelen o görüntüleri tebessümle karşılayan oyuncu içerikteki mizah anlayışını takdir etti. Yapılan kurguyu çok başarılı bulduğunu aktaran İmirzalıoğlu, "Görüntüyü son derece güzel bir montajla hazırlamışlar. Ben de izlerken çok eğlendim. Şener ağabey ile montajlanması bana göre son derece keyifli bir iş olmuş" diyerek çalışmayı övdü.

Sanal Dünyadan Uzak, Gerçekçi Bir Duruş

Kariyeri boyunca yer aldığı güçlü yapımlarla ekranlarda kalıcı izler bırakan başarılı sanatçı şöhretin getirdiği yoğun ilgiyi sakin bir özel yaşamla dengeliyor. Birçok meslektaşının aksine günlük yaşamını sanal platformlar üzerinden paylaşmayı tercih etmeyen usta aktör yalın duruşunu sürdürüyor. Kendisini görüntüleyen gazetecilere iyi çalışmalar dileyen Kenan İmirzalıoğlu berberdeki bakım seansının ardından aracına binerek bölgeden ayrıldı.

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