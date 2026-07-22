Tarih Belli Oldu! Fenomen Dizi Kızılcık Şerbeti Ekrana Dönüyor!

Show TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran ve yayınlandığı her hafta sosyal medyanın birinci sırasına yerleşen Gold Film imzalı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti merakla beklenen 5. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Özgür Sevimli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu; usta kalemler Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem'in senaryosunu yazdığı dizinin yeni sezon çekim takvimi ve ilk yayın tarihi resmiyet kazandı.

Olaylı yüksek tempolu ve tartışma yaratan sezon finalinin ardından seyircilerin büyük bir merakla beklediği yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla tamamlanmak üzere.

25 Ağustos Salı Günü Motor! Deniyor

Müziklerine başarılı müzisyenler Ece Ölçer ve Serkan Ölçer çiftinin imza attığı rekortmen dizinin yayın takvimi ve kadrodaki sürpriz gelişmeler şöyle netleşti.

Sete Çıkış Tarihi Belli Oldu

Fenomen ekibin 5. sezonun ilk sahnelerini çekmek üzere 25 Ağustos Salı günü sete inmesi planlanıyor. Oyuncuların senaryo okuma provalarının ardından çekimlerin yüksek tempoda başlayacağı öğrenildi.

İlk Bölüm Yayın Tarihi

Yeni sezonun heyecanla beklenen ilk bölümü 18 Eylül Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak ve Cuma akşamlarının reyting rekabetini yeniden başlatacak.

Kadroya Güçlü Transfer

Yeni sezonda hikayedeki dengeleri değiştirmek üzere ekibe katılan usta oyuncu Murat Aygen dizide Lider karakterine hayat verecek. Aygen'in canlandıracağı karakterin aileler arasındaki gerilime nasıl bir yön vereceği şimdiden büyük merak konusu.

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan yapım yenilenen oyuncu kadrosu, derinleşen ilişkiler ağı ve iddialı senaryo açılımlarıyla yeni sezonda da reyting listelerinin zirvesini hedefliyor.