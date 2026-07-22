Serenay Sarıkaya Tutulamıyor! Yeni Filmine Prestijli Ödül, Dev Markalarla Yenilenen İmzalar!

Serenay Sarıkaya'nın yeni filmi Sevdiğim İnsanlar TRT 12 Punto'da ödül kazandı. Sarıkaya 2 dev markayla da anlaşma yeniledi.

Serenay Sarıkaya Tutulamıyor! Yeni Filmine Prestijli Ödül, Dev Markalarla Yenilenen İmzalar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2026 09:30

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının en çok aranan yıldızlarından Serenay Sarıkaya hem beyazperde projeleriyle hem de reklam dünyasındaki sarsılmaz tahtıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir aylık İtalya tatilini noktalayıp İstanbul'a dönen güzel oyuncu ayağının tozuyla üst üste büyük başarılara imza attı.

Sarıkaya'nın başrolünü üstleneceği yeni filmi Sevdiğim İnsanlar sektörün en prestijli organizasyonlarından birinden ödülle dönerken ünlü yıldız dev marka anlaşmalarını da tazeledi.

Sevdiğim İnsanlar Filmine TRT Ortak Yapım Ödülü!

Ödüllü yönetmen Doğuş Algün'ün imzasını taşıyan ve Serenay Sarıkaya'nın Azra karakterine hayat vereceği Sevdiğim İnsanlar filmi Kadıköy Erkek Lisesi'nde düzenlenen TRT 12 Punto 2026 Ödül Töreni'nde büyük bir başarı elde etti.

Sinema Dünyasının Radarında

Yapımcılığını Burak Kaplan'ın üstlendiği ünlü cast direktörü Harika Uygur'un da ortak yapımcıları arasında yer aldığı proje gecede TRT Ortak Yapım Ödülü kazanan iddialı yapımlardan biri oldu.

Markaların Vazgeçilmez Yüzü: Anlaşmalar Yenilendi!

Projelerindeki seçiciliği ve yüksek enerjisiyle reklam dünyasının da en çok tercih edilen ismi olan Sarıkaya uzun yıllardır iş birliği yaptığı iki dev markayla sözleşme tazeledi.

Bankayla 6. Yıl

Yüzü olduğu banka markasıyla anlaşmasını 6. kez yenileyerek istikrarını kanıtladı.

Jean Markasıyla 12. Yıl Rekoru

Yıllardır ekranlarda özdeşleştiği ünlü jean markasıyla tam 12. kez el sıkışarak kırılması güç bir rekor imza attı.

Global İş Birlikleri Devam Ediyor

Güzel oyuncu aynı zamanda dünyaca ünlü bir kozmetik markasının da Türkiye yüzü olarak kariyerindeki güçlü duruşunu sürdürüyor.

Hem prestijli festival projeleriyle sanatsal başarısını hem de reklam dünyasındaki gücünü perçinleyen Serenay Sarıkaya 2026 yılının ikinci yarısında da adından en çok söz ettiren isim olmaya aday.

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