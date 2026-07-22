Aynısını Yapmışlar! TRT'nin Efsane Dizisi Seksenler Elazığ'da Bir Sokağa İlham Oldu!

TRT'nin unutulmaz dizisi Seksenler Elazığ'da bir sokağa ilham oldu. Birebir tasarlanan Seksenler Sokağı görüntüsüyle viral oldu.

Aynısını Yapmışlar! TRT'nin Efsane Dizisi Seksenler Elazığ'da Bir Sokağa İlham Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2026 10:45

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz, en sıcak ve en uzun soluklu aile dizilerinden biri olan Seksenler final yapmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen gönüllerdeki yerini ve popülaritesini korumaya devam ediyor. 2012 yılında yayın hayatına başlayan ve 1980'li yılların Türkiye'sinde İstanbul'un geleneksel bir mahallesinde geçen komşuluk ilişkilerini, dostlukları ve aile bağlarını ekrana taşıyan fenomen yapım bu kez Elazığ'da hayata geçirilen çok özel bir projeye ilham kaynağı oldu.

Aramızdan ayrılan usta oyuncu Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Baştan, Ceyhun Fersoy, İlker Ayrık ve Serhat Kılıç gibi dev isimleri kadrosunda buluşturan ve özel bir platoda çekilen dizi, Elazığ sokaklarında adeta yeniden canlandırıldı.

Seksenler Sokağı Görkemli Bir Törenle Hizmete Açıldı

Elazığ'da hayata geçirilen proje kapsamında dizideki ikonik mekanların ve o döneme ait nostaljik dokunun birebir mimari kopyası oluşturuldu. Mahalle kültürünü, dayanışmayı ve eski günlerin o sıcacık atmosferini yaşatmayı hedefleyen Seksenler Sokağı düzenlenen renkli bir törenle vatandaşların ve ziyaretçilerin hizmetine açıldı.

Detaylar Ağızları Açık Bıraktı

Sokakta yer alan dükkan cephelerinden tabela tasarımlarına kahvehaneden dönemin mimari çizgilerine kadar her detay dizideki orijinal platoya sadık kalınarak hazırlandı.

Sosyal Medyada Viral Oldu

Sokağın açılışının ardından paylaşılan görüntüler kısa sürede dijital platformlarda ve magazin sayfalarında geniş yer buldu. Fotoğrafları gören kullanıcılar "Aynısını yapmışlar", "Eski komşuluk günlerine götüren harika bir çalışma", "Dizinin seti Sanılanın aksine Elazığ'mış meğer" gibi yorumlarla şaşkınlıklarını ve beğenilerini dile getirdiler.

Sadece bir dizi platosunun esintisini taşımakla kalmayıp 80'ler nostaljisini günümüze taşıyan bu özel soka, hem Elazığ halkı için hem de çevre illerden gelen ziyaretçiler için yeni bir cazibe ve fotoğraf merkezi haline geldi.

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