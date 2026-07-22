Bebek Göründü! 3 Aylık Hamile Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Bodrum'da Yakalandı!

3 aylık hamile olan Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy ile Bodrum'da tekne tatilinde görüntülendi. Büyüyen göbeği ilk kez objektiflere yansıdı.

Bebek Göründü! 3 Aylık Hamile Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Bodrum'da Yakalandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2026 11:33

Türk televizyon dünyasının oyunculuk performansıyla en sevilen isimlerinden biri olan Gökçe Bahadır özel hayatındaki gelişmeyle magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. 2022 yılında görkemli bir düğünle müzisyen eşi Emir Ersoy'la hayatını birleştiren ve örnek evlilikleriyle parmakla gösterilen güzel oyuncunun anne olmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Bir süredir anne olacağı yönündeki iddialarla konuşulan ancak sessizliğini koruyan yıldız ismin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Sevilen çift bu müjdeli haberin ardından ilk kez Bodrum tatilinde objektiflere takıldı.

Yoğun geçen sezonun ve yorucu çalışma temposunun ardından Ege'nin büyüleyici atmosferinde dinlenmeyi tercih eden ünlü çift Bodrum kıyılarında çıktıkları tekne tatilinde GazeteMagazin ekibi tarafından deniz ortasında görüntülendi.

Büyümeye Başlayan Göbeği Dikkatlerden Kaçmadı

Mavi turun ve Ege'nin berrak sularının tadını çıkaran çiftin teknedeki huzurlu ve romantik halleri gözlerden kaçmadı. Gün boyunca teknenin güvertesinde güneşlenen birbirlerine sevgi dolu bakışlarla eşlik eden ve baş başa sohbet eden ikiliden Gökçe Bahadır'ın belirginleşmeye başlayan karnı ilk kez bu kadar net şekilde kadraja girdi.

Bebek İlk Kez Göründü

3 aylık hamilelik sürecinde olan güzel oyuncunun büyümeye başlayan göbeği dikkat çekerken ilk kez anne olma heyecanı yaşayan Bahadır'ın mutluluğu ve ışıltısı yüzüne yansıdı.

Çiftten Doğal Ve Tatil Neşeli Pozlar

Tekne güvertesinde eşi Emir Ersoy'la keyifli anlar yaşayan Bahadır'ın sıfır makyaj ve son derece doğal hali hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Müzik ve oyunculuk dünyasının birbirine çok yakıştırılan çiftinin bu samimi halleri tatilin en tatlı karelerini oluşturdu.

Sezon yorgunluğunu üzerlerinden atarken bir yandan da yaklaşan anne-baba olma heyecanını paylaşan çiftin bu görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce tebrik, beğeni ve sevgi dolu mesajın atılmasına vesile oldu.

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