Biricik Suden'den Filtresiz Ve Makyajsız Paylaşım: Estetik İşlem Sonrası Son Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Türk pop ve rock müziğinin efsanevi grubu MFÖ'nün kurucu üyelerinden Mazhar Alanson'un eşi moda ve stil dünyasının önde gelen isimlerinden Biricik Suden sosyal mecra paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2003 yılında nikah masasına oturduğu efsane sanatçı Mazhar Alanson ile gözlerden uzak ancak son derece istikrarlı bir evlilik sürdüren ünlü modacı son yıllarda geçirdiği büyük fiziksel değişim, disiplinli spor yaşantısı ve kendine has dik duruşuyla magazin dünyasının en merak edilen figürleri arasında yer alıyor.

Özellikle hayatına profesyonel seviyede sporu dahil ettikten sonra geçirdiği inanılmaz değişimle sık sık konuşulan Suden bu kez spor salonundan paylaştığı kaslı fotoğraflarıyla değil yaptırdığı cilt bakımı uygulamasının perde arkasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

"Biraz Acılı Bir Süreç Oldu Ama Sonuca Kesinlikle Değdi!"

Yüzüne son dönemin en popüler cilt yenileme yöntemlerinden biri olan dermapen işlemini uygulatan Biricik Suden operasyonun hemen ardından çekilen filtresiz ve tamamen makyajsız karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Uygulama nedeniyle cildinde oluşan belirgin kızarıklık ve hassasiyeti gizleme gereği duymayan 61 yaşındaki ünlü isim, sürecin sanıldığı kadar zahmetsiz geçmediğini de samimiyetle ifade etti.

İşlemin oldukça acılı geçtiğini belirten Suden yaşadığı bu zorluğa rağmen ortaya çıkan taze ve yenilenmiş görünümün bu acıya kesinlikle değdiğini vurguladı. Sosyal medyadaki kusursuzluk algısına inat filtresiz halini paylaşmaktan çekinmeyen başarılı modacı bu cesur tavrıyla takipçilerinden ve magazin severlerden tam not aldı.

Yıllar İçindeki İnanılmaz Değişimi Ve Sıra Dışı Tarzı

Biricik Suden'in bu son paylaşımı onun yıllar içinde geçirdiği büyük dönüşümü de yeniden tartışmaya açtı. Geçmiş yıllardaki fotoğraflarına kıyasla çok daha keskin yüz hatlarına, sıkı bir cilt yapısına ve belirgin çene çizgilerine sahip olan ünlü isim disiplinli antrenman programları sayesinde geliştirdiği omuz, kol ve sırt kaslarıyla da ezber bozmaya devam ediyor.

Sosyal mecrada kendisine yöneltilen en sert eleştirilere dahi dobra ve net yanıtlar vermesiyle bilinen Suden bu kez de cilt bakım rutinini en doğal haliyle sunarak filtrelerin ardına saklanan dijital dünyaya meydan okudu.