Esin Bahat, Zeynep Oktay ve Lidya Pınar'ın Tatil Dansları Viral Oldu!

Müzik listelerini altüst eden ve son dönemin en çok konuşulan pop gruplarından biri haline gelen Manifest'in üyeleri Esin Bahat, Zeynep Oktay ve Lidya Pınar İspanya tatillerinden yaptıkları eğlenceli paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. Yoğun konser maratonunun ardından soluğu İspanya'da alan başarılı üçlü sokaklarda çektikleri dans videosuyla takipçilerini büyüledi.

Kendi hit şarkıları eşliğinde İspanya'nın tarihi sokaklarında çabasızca dans eden grubun o renkli anları kısa sürede dijital platformlarda ve magazin sayfalarında en çok paylaşılan içeriklerden biri oldu.

Gösterişli Sahne Kostümlerinden Sade ve Şık Sokak Tarzına!

Esin Bahat, Zeynep Oktay ve Lidya Pınar'dan, İspanya tatillerinden yeni paylaşım: pic.twitter.com/nBgVre91KO — Populicc (@populicc) July 21, 2026

Sahnelerde ve klip çekimlerinde tercih ettikleri iddialı, ışıltılı ve gösterişli kostümlerle tanınan grup üyeleri bu kez günlük stilleriyle adından söz ettirdi. Esin Bahat, Zeynep Oktay ve Lidya Pınar'ın İspanya sokaklarındaki sade, rahat ve zahmetsiz şıklığı takipçilerinden tam not aldı.

Sokak Modasında Manifest Esintisi

Şehrin dokusuna uyum sağlayan minimalist ve konforlu kombinleriyle dikkat çeken üçlü; şık güneş gözlükleri, rahat kesim kıyafetleri ve doğal halleriyle ilham verdi.

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Videonun yayınlanmasının ardından binlerce yorum alan paylaşım için kullanıcılar "Sahne ayrı, sokak ayrı güzel", "Çabasız şıklığın tanımı", "Enerjiniz İspanya'yı yakmış" gibi övgü dolu mesajlar yağdırdı.

Tatile kısa bir ara verip enerjilerini tazeleyen Manifest üyeleri hem eğlenceli dansları hem de trend yaratan sokak tarzlarıyla yeni sezona da damga vuracaklarının sinyalini verdi.