Tarih Anlatayım Derken Tartışmanın Fitilini Ateşledi: Karolin Fişekçi Olay Oldu

Ressam Karolin Fişekçi'nin Yunan mitolojisini anlattığı video sosyal medyada tartışma yarattı. Sunum tarzı yetişkin içeriklerine benzetildi.

Tarih Anlatayım Derken Tartışmanın Fitilini Ateşledi: Karolin Fişekçi Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 10:07

Sanat dünyasındaki figüratif çalışmaları, yazarlık kariyeri ve geçmişteki magazin olaylarıyla adından sıklıkla söz ettiren ressam Karolin Fişekçi bu kez hazırladığı sıra dışı bir video içerikle sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Yunan mitolojisinden bir kahramanın hikayesini anlattığı videosuyla kısa sürede gündem olan 46 yaşındaki ünlü isim tercih ettiği anlatım ve sunum tarzı nedeniyle ikiye bölünen yorumların odağı haline geldi.

Tarih Anlatımı mı, Yetişkinlere Yönelik İçerik mi?

 

Yunan mitolojisindeki bir kahramanın efsanesini izleyicilerle paylaştığı videoda Karolin Fişekçi'nin kamera karşısındaki üslubu ve tavırları sosyal medya kullanıcıları arasında adeta tartışma yarattı. Videoyu izleyenlerin bir kesimi çalışmanın mitolojik ve bilgilendirici yönüne dikkat çekerken çok sayıda kullanıcı ise sunum biçiminin tarih anlatımından ziyade yetişkinlere yönelik içerikleri çağrıştırdığı yönünde eleştirilerde bulundu. Mitolojik kahramanın hikayesinden çok Fişekçi'nin kamera önündeki iddialı tercihleri magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Karolin Fişekçi Kimdir ve Hangi Gelişmelerle Tanındı?

İstanbul'da dünyaya gelen Karolin Fişekçi eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nde tamamlayarak hem lisans hem de yüksek lisans derecesi aldı. Özellikle kadın bedeni, kimlik ve cinsellik gibi temaları işlediği figüratif resim seriyle sanat camiasında tanınan Fişekçi ressamlığın yanı sıra edebiyat dünyasında da boy gösterdi. Sanatçı 2014 yılında yayımlanan İtaatkar adlı romanıyla yazarlık kariyerine adım atmıştı.

Magazin basınının hafızasına ise ilk olarak 2011 yılında Nobel Edebiyat Ödüllü ünlü yazar Orhan Pamuk ile New York'ta birlikte görüntülenmesiyle kazınan Fişekçi yazarla yaşadığı ilişki ve sonrasında yaptığı çarpıcı açıklamalarla uzun süre manşetlerden düşmemişti. Fişekçi geçtiğimiz yıllarda Orhan Pamuk'un dünyaca ünlü eseri Masumiyet Müzesi romanından uyarlanan dizi projesinde kendi hayatından izler bulduğunu öne sürerek yine dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Mitoloji videosuyla sosyal medyanın nabzını tutan Fişekçi tartışma yaratan tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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