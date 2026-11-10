Meryem Uzerli'den Yılın Bombası: Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder'i Oluyor!

Türk edebiyatının başyapıtları arasında yer alan ve yıllardır geniş kitleler tarafından tutkuyla okunan Sabahattin Ali'nin unutulmaz eseri Kürk Mantolu Madonna en sonunda dev sinema perdesine taşınmaya hazırlanıyor. Sinema dünyasında heyecan yaratan bu tarihi projenin en çok merak edilen Maria Puder'e hayat verecek isim ise açıklandı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle sadece Türkiye'de değil dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli bu kez Türk edebiyatının en ikonik kadın figürlerinden biriyle izleyici karşısına çıkacak.

Hürrem Sultan'dan Maria Puder'e Uzanan Dev Performans

Meryem Uzerli kariyerinin en iddialı projelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Sabahattin Ali'nin ilk olarak 1943 yılında yayımlanan ve Raif Efendi ile Maria Puder arasında Berlin-Ankara hattında filizlenen derin, sarsıcı ve bir o kadar da iç burkan aşk hikayesini konu alan romanı nihayet beyazperdeye uyarlanıyor. Uzerli bu projede Maria Puder rolünü üstlenecek.

Çekimler Türkiye ve Almanya Hattında Gerçekleştirilecek

Büyük bir titizlikle hazırlanan projenin senaryo koltuğunda başarılı senarist Mert Dikmen oturuyor. Hikayenin ruhuna uygun olarak çekimlerin hem Türkiye hem de Almanya'da gerçekleştirileceği öğrenildi. Raif Efendi karakterini kimin canlandıracağı ise büyük bir merak konusu oldu. Filmin vizyon tarihi hakkındaki detayların ise önümüzdeki günlerde yapım şirketi tarafından açıklanması bekleniyor.